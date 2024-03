Mitglieder des TV Reutin blicken auf 2023 zurück

Etwa 50 Vereinsmitglieder waren gekommen, um bei der jährlichen Mitgliederversammlung einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Dies stand im Zeichen einiger Veränderungen wegen mehrerer Neubesetzungen von Vorstandsposten. Wie viele andere Vereine wird auch der TV Reutin seit einigen Jahren von einer Dreier-Spitze geführt, bestehend aus der 1. Vorsitzenden Friederike Großer, Lisa Steur und Kim-Kristin Gerbing, die inzwischen nahezu täglich in Kontakt stehen und eng zusammenarbeiten.

Friederike Großer eröffnete die Sitzung an diesem Abend und gab nach der Begrüßung in ihrem Rechenschaftsbericht einen Rückblick auf ein erfülltes Jahr in einem lebendigen Verein. Im vergangenen Jahr hatten Neuwahlen einige personelle Änderungen mit sich gebracht, das neue Vorstandsteam fand sehr bald gut zusammen. Vor allem die Aufgaben in der Geschäftsstelle und der Mitgliederverwaltung wurden neu organisiert und verteilt. Hier sind noch nicht alle Änderungen abgeschlossen.

Im Juni fand ein perfekt organisiertes Sommerfest im Schulhof Reutin statt mit vielfältiger Verpflegung und einem tollen Kinderprogramm, das trotz großer Hitze gut besucht war. Weitere Termine waren der Helfereinsatz beim „Grill&Chill“ der Nobelpreisträger, der Seniorentreff und der große Helfereinsatz beim Drei-Länder-Marathon. Eine besonders hervorzuhebende Veranstaltung war die „Zukunftswerkstatt“ der erweiterten Vorstandschaft und des Teams im Herbst, bei der Themen zur Zukunftsfähigkeit des Vereins in verschiedenen Workshops sehr produktiv erarbeitet wurden. Im Dezember folgten einmal mehr das jährliche Nikolausturnen und die abendliche Jahresschlussfeier, an der soviel mehr Gäste empfangen werden konnten, dass gleich zu Beginn die Plätze nicht ausreichten.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder ist im Verhältnis zum Vorjahr nahezu unverändert, die Finanzlage ausgeglichen und komfortabel. Auffällig ist die hohe Zahl der Anfragen für die wirklich vielen Kindergruppen des TV Reutin, die so zahlreich sind, dass in den meisten Gruppen schon keine Wartelisten mehr geführt werden können. Nach dem Rechenschaftsbericht wurden auch der Kassenbericht und die Berichte der Abteilungsleiter vorgestellt und die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.