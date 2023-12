Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich am Mittwoch in Dornbirn zugetragen. Wie die Polizei schreibt, wollte eine Streife gegen 18.20 Uhr auf der Harder Hofsteigstraße den Fahrer einen PS-starken Wagens kontrollieren. Der Fahrer ignorierte allerdings die Anhaltezeichen der Polizei und raste über die Rheinstraße (L202) in Richtung Höchst davon.

Die Polizei fuhr dem flüchtenden Fahrzeuglenker nach und stellte dabei exzessive Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Nach Angaben der Polizei raste der Lenker mit etwa 120 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet, überquerte mehrfach rote Ampeln und nötigte andere Fahrzeugteilnehmer zum Ausweichen.

Mann fährt in Sackgasse

Von der Rheinstraße bog der Flüchtende zunächst in die Landstraße ein und fuhr anschließend weiter in die Erlachstraße. Dort flüchtete er wiederum mit weit überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 105 Stundenkilometern vor der Polizei in den Bödeleweg.

Weil es sich dabei um eine Sackgasse handelt, wendete er sein Fahrzeug und wollte zurück auf die Erlachstraße fahren. Doch eine Polizeistreife versperrte ihm mit dem Dienstfahrzeug den Weg. Deshalb wich er auf den Gehsteig aus, wo eine Polizistin nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte.

Kurz danach gelang es einer weiteren Streife den Wagen zum Stillstand zu bringen.

Mann will nicht aussteigen

Da der Lenker die Fahrzeugtüren nicht öffnen wollte, musste eine Seitenscheibe eingeschlagen werden um ihn anschließend festnehmen zu können.

Bei dem Fahrer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit aufrechtem Einreiseverbot nach Österreich. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der Alko-Test verlief zwar negativ, eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung wegen des Verdachts einer Suchtmittelbeeinträchtigung verweigerte er allerdings.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Personen, die bei der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hard zu melden.