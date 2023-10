Menschen der Lindauer Lebenshilfe am BOGY

Nachbarn sollten sich kennenlernen und das gelingt am besten, wenn man sich gegenseitig in seinen Lebensraum einlädt. So geschehen am Bodensee-Gymnasium (BOGY). Dem Motto #teilhaben, das das Bayerische Kultusministerium für dieses Schuljahr und insbesondere für die Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit im Oktober ausgewählt hat, wurde dabei auf gelungene Weise Rechnung getragen. Denn die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des Bodensee-Gymnasiums waren sehr schnell bereit, Menschen aus ihrer Nachbarschaft an ihrer Lebenswelt, dem Schulalltag, teilhaben zu lassen.

Gemeinsam mit ihren Klassenleiterinnen Studiendirektorin Irene Heß und Oberstudienrätin Andrea Heller zeigten die Kinder damit ihr Engagement über den Unterricht hinaus. Bei einem gemeinsamen leckeren Frühstück kamen sich unsere Gäste aus den Lindauer Werkstätten und die Kinder im Gespräch rasch näher. Sie lauschten aufmerksam den Ausführungen der Besucher, die engagiert den kleinen und großen Gastgebern von ihrem Arbeitsalltag und ihren handwerklichen Tätigkeiten, zum Beispiel bei der Firma Dornier, berichteten.

Wir danken Frau Doris Hauber und ihrer Mitarbeiterin, dass sie unsere Einladung angenommen haben und für die Moderation bereit standen. Ein Gegenbesuch bei den Menschen mit Handicap ist bereits für das Frühjahr 2024 fest eingeplant. Wir freuen uns darauf, unsere Nachbarn noch näher kennenzulernen und in ihrem Umfeld erleben zu dürfen.