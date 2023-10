Melli freut sich über Ferien im Haus „Hand in Hand“

Melli ist Anfang Dreißig, kam schwerstbehindert auf die Welt und wohnt von Kleinkindalter an in einer Einrichtung für behinderte Menschen in München. Schon seit vielen Jahren kommt sie in regelmäßigen Abständen in das Ferienhaus „Hand in Hand“ nach Zeisertsweiler / Sigmarszell und freut sich immer sehr auf diesen Aufenthalt. Doch seit diesem Jahr übernimmt ihre Krankenkasse die Kosten für das Ferienhaus leider nicht mehr. „Wir Maibäumler haben deshalb entschieden, dass der Erlös aus der diesjährigen Maibaumversteigerung Melli zugutekommen soll. Wir wollen mithelfen, dass sie wieder in das Ferienhaus kommen kann“, so Walter Matzner, Vorstand der Maibäumler. Beim Vogelwiesenfest im Juli sind bei der Versteigerung 560 Euro zusammengekommen. Dieses Geld wurde nun von den Maibäumlern sowie von Privatpersonen aufgestockt, so dass im Oktober beim Maibaumlegen 1.000 Euro an Katharina Reinelt übergeben werden konnten. Sie ist Geschäftsführerin des Ferienhauses, das von einem gemeinnützigen Verein betrieben wird. Mit ihr haben stellvertretend für Melli aktuelle Gäste des Ferienhauses das Geld angenommen und als Dank einen kleinen hochprozentigen Maibaum und ein Insektenhotel an die Maibäumler überreicht. Trotz Regenwetter war die Stimmung hervorragend und der Applaus groß als der Maibaum dann fiel. Alle Informationen zum Ferienhaus „Hand in Hand“ gibt es übrigens unter: www.handinhand-ferien.de

