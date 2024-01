Der Jugendliche fuhr gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Variantenabfahrt vom Hahnenköpfle in Richtung Löwental am Gottesacker. Es bestanden gute Sichtverhältnisse, berichtet die Polizei. Der 17-Jährige sei voraus gefahren und das Ehepaar folgte ihm.

Die topografischen Gegebenheiten weisen vereinzelt Spalten auf, welche im Winter als Geländefallen wirken. Eine solche Spalte habe der 17-Jährige übersehen, woraufhin er rund vier Meter in die Spalte stürzte. Dort schlug er an einer Felswand auf und blieb mit mehreren Frakturen am Kopf und am Unterarm schwer verletzt liegen.

Hubschrauber im Einsatz

Das hinter ihm fahrende Ehepaar leistete unverzüglich Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Die Bergrettung Mittelberg-Hirschegg rückte an und führte die medizinische Versorgung an Ort und Stelle durch. Anschließend wurde der junge Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kempten geflogen.