Nachdem die Karrenseilbahn in der Silvesternacht ausgefallen ist, konnte am Dienstagvormittag die Ursache gefunden werden. Eine Maus (unser Foto ist ein Symbolbild) durchtrennte ein Kabel, wodurch die elektronische Steuerung der Bahn stillgelegt wurde. Die Bahn konnte ihren Betrieb am Dienstagnachmittag wieder aufnehmen.

(Foto: dpa/Karren Seilbahn AG )