Festkonzert in Maria-Thann

(owi) - Am Samstagabend, 9. Dezember, spielt die Musikkapelle Maria-Thann ihr traditionelles Jahreskonzert ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Maria-Thann. Dass sich bei den ausgewählten Musikstücken alles um Jubiläen und Feste dreht, ist kein Zufall: Für die über 60 aktiven Musikerinnen und Musiker und ihren Dirigenten Elmar Vögel (Foto: Mathias Schneider) ist das Konzert nämlich auch so etwas wie der „offizielle Startschuss“ für ein besonderes Jahr: Vom 11. bis 14. Juli richtet die Kapelle nämlich das Bezirksmusikfest aus.Doch mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes ist mehr verbunden als ein viertägiger Festbetrieb. Im Februar richtet die Musikkapelle Maria-Thann die Bezirksversammlung des ASM aus und im April die Wertungsspiele.