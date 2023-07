Die Iberg–Lifte bei Maierhöfen haben doch eine Zukunft. Nachdem im Frühjahr noch der Abbau der Anlage drohte, hatte sich vor wenigen Wochen eine Interessengemeinschaft gebildet, aus der jetzt der „Verein zum Erhalt der Iberg–Lifte“ hervorgegangen ist. Am Donnerstagabend wurde im Ibergstüble die Gründung des Vereins beschlossen, an dessen Spitze ein sechsköpfiges Vorstandsteam stehen wird.

Genau vier Wochen ist es her, da war der Hauptraum des Gasthofs Beim Mader in Riedholz am Abend gefüllt mit Menschen, die alle ein Interesse verband: Sie wollten die nahe gelegenen Iberg–Lifte retten. Deren Betreiber Franz Immler hatte im Frühjahr angekündigt, die Lifte nicht wieder laufen lassen und daher abbauen zu wollen. Das traf viele Menschen wie ein Schock. Der nächste Wintersportort in der Gegend nach dem Flucken sollte wegfallen? Das durfte nicht sein.

Alles musste sehr schnell gehen

Eine Gruppe um den Isnyer Rolf Krenig bildete sich nach Immlers Ankündigung, sammelte Ideen, fand das Motto „D’Iberg brauch Di!“ — und lud ein, um ein Stimmungsbild einzuholen. Nachdem der Abend gut verlief und sich viele in eine Liste eingetragen hatten, in der die Namen von Interessenten gesammelt wurden, war Krenig und Co. klar: Das könnte gehen. Doch die Zeit drängte.

Schnell wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Voraussetzungen für eine Vereinsgründung auseinandersetzten. Regelmäßig trafen sich diejenigen, die am ersten Abend ihre aktive Teilnahme zugesichert hatten. Über allem hing auch die Frage, wer sich an die Spitze der Bewegung setzen könnte, um den Verein tragfähig zu machen.

Am vergangenen Samstag erhielten die mehr als 160 Interessenten eine E–Mail mit dem Betreff „Einladung Gründungsversammlung“. Etwa 50 von ihnen kamen am Donnerstagabend im Ibergstüble zusammen. Sie erlebten ein Kernteam, das sich bestens vorbereitet hatte. Eine Satzung wurde herumgereicht, es gab eine ordentliche Tagesordnung, von Unsicherheit war nichts zu spüren. Rolf Krenig, dem großen Initiator des Projekts, war es vorbehalten, die ersten Worte zu sagen. „Ernst machen“ sei das Ziel dieses Abends, machte er deutlich. Dann übernahm Paul Rupf–Bolz, ebenfalls ein bekannter Isnyer, und führte die Versammlung durch die Tagesordnung.

Vorstandsteam übernimmt die Verantwortung

Rupf–Bolz beschrieb auch, was sich in den vergangenen Wochen ereignet hatte, wie die Arbeitsgruppen vorgingen, wie sie sich beraten ließen vom Landratsamt, wie der Antrag auf Gemeinnützigkeit läuft, dass der Name „Verein zum Erhalt der Iberg–Lifte“ ausgesucht worden sei — und dass es ein Vorstandsteam aus zwei bis sieben Mitgliedern geben solle.

Sechs Namen nannte Rupf–Bolz, als es darum ging, den Vereinsvorstand zu wählen: Niclas Schaffer, Dagmar Ruinat–Brüning, Alexander Würtenberger, Petra Stolten, Moritz Sontheim und Simone Spieler. Alle sechs erklärten, warum sie sich engagieren wollen, bei allen wurde die emotionale Verbundenheit zum Wintersport und zum Iberg deutlich, alle wurden einstimmig und mit großem Applaus gewählt. Ihnen zur Seite stehen Wolfgang Schaffer und Frank Kastl als Kassenprüfer, die ebenfalls einstimmig ins Amt gehoben wurden. Für die beiden Iberg–Lifte hieß dieser Moment: Rettung naht.

Rolf Krenig leistet erste Unterschrift

Sontheim, wie Krenig ein Mann der ersten Stunde, umriss die nächsten Schritte. Mit den vier Verpächtern der Wiesen müssten nun neue Verträge geschlossen werden, ein Vertrag zum Kauf der Lifte (für den symbolischen Betrag von einem Euro) von der Familie Immler müsse ebenfalls aufgesetzt werden, für die zum Betrieb notwendige Seilprüfung müsste zügig ein Termin vereinbart werden — um vielleicht schon „im Idealfall“, so Sontheim, im Dezember mit dem Skifahren an den Iberg–Liften beginnen zu können. Natürlich nur, wenn Schnee liegt.

Abschließend mussten sieben künftige Mitglieder ihre Unterschrift unter der Satzung für den Verein leisten. Die erste Unterschrift war Rolf Krenig vorbehalten, die weiteren sechs Felder füllten die künftigen Vorstandsmitglieder aus.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unser-iberg.de