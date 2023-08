Der vermisste Standup–Paddler, der am Donnerstagabend bei einem Sturm vor Lochau auf dem Bodensee in Seenot geraten war, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ertrunken. Das teilte die österreichische Polizei am Samstag mit. Inzwischen wurde die Suche eingestellt.

Am Wochenende hatten Einsatzkräfte die Suche nach dem vermissten 24–Jährigen weiter fortgesetzt. Wie die Polizei Vorarlberg am Sonntag mitteilte, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 4 Uhr ein Unterwasserroboter eingesetzt, jedoch ohne Erfolg.

Koordinaten mit Tauchroboter abgesucht

Zuletzt hatte die Polizei demnach zwei Koordinaten überprüft, die durch die Sonarsuche ermittelt worden waren. Mit dem Unterwasserroboter der Wasserrettung des Landesverbands Tirol suchten die Einsatzkräfte die beiden Koordinaten ab, jedoch handelte es sich lediglich um einen Baumstamm beziehungsweise einen Ast, heißt es im Polizeibericht.

Da keine weiteren Anhaltspunkte ermittelt werden konnten, wird die Suche nach dem 24–Jährigen nun ergebnislos eingestellt, teilt die Polizei mit. Sollten sich weitere Anhaltspunkte ergeben, sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Suche wieder aufgenommen wird, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Der 24–Jährige war am Donnerstag mit einem weiteren jungen Mann vom Kaiserstrand in Lochau aus mit Standup–Paddleboards auf den See gepaddelt. Als ein Sturm aufzog, wurden die zwei Männer immer weiter vom Ufer abgetrieben.

Notruf noch selbst abgesetzt

Der vermisste 24–Jährige setzte mit seinem Smartphone noch einen Notruf ab. Wie der ORF berichtete, konnte der Vermisste das Handy noch in einer wasserdichten Tasche verwahren. Das Handy konnte später von der Polizei geortet werden. Auch das herrenlose SUP fanden die Einsatzkräfte.

Der zweite Paddler konnte durch die Polizei am Donnerstagabend gerettet werden. Ein weiterer Begleiter der beiden war am Ufer geblieben. In dem Gebiet, in dem die Einsatzkräfte zuletzt nach dem 24–Jährigen gesucht hatten, ist der Bodensee rund 60 Meter tief.