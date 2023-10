Lindauer Modellpiloten veranstalten Segelflugwettbewerb

Die Modellflieger des Modellclub-Lindau trafen sich am 3. Oktober zu Ihrem jährlichen Oktoberfest am Modellflugplatz beim Dachsberg. Am Vormittag wurde das Fest mit einem Weißwurstfrühstück für die Piloten und ihre Familienangehörigen eröffnet. Am Nachmittag wurde wie jedes Jahr ein Segelflugwettbewerb veranstaltet. Der in seinen Regeln sehr einfach gehaltene Wettkampf bietet den Profis wie den Anfängern gleiche Chancen auf eine gute Platzierung. Dreizehn Piloten traten den Wettkampf an, welchen Peter Mews, vor Fritz Maier und Andreas Schlimbach, für sich entscheiden konnte. Jonas Enders siegte in der Jugendwertung. Außerhalb des Wettbewerbs boten die Modellflieger mit den verschiedensten Flugmodellen ein interessantes Rahmenprogramm. Für Modellfluginteressierte und Jugendliche bietet der Modellclub Lindau auch Unterstützung und die Möglichkeit für Schnupperflüge unter Anleitung eines Lehrers mit vereinseigenen Modellen. Weitere Informationen über die Lindauer Modellflieger finden sich natürlich auf der Homepage des Vereins oder bei Instagram.

