Lindauer Kids auf Schwimmkurs erneut ein voller Erfolg!

„Lindauer Kids auf Schwimmkurs“ - unter diesem Motto unterstützen die Franziska van Almsick- Stiftung und der Lions Club Lindau alle Lindauer Grundschulen bereits im dritten Jahr beim Schwimmunterricht.

Im Rahmen dieses erfolgreichen Projekts erhalten die Schwimmlehrer/innen aller Lindauer/Bodolzer Grundschulen während ihres Schwimmunterrichts zusätzliche Unterstützung von professionellen Schwimmlehrer/n/innen des Aquakollegs Wasserburg.

Dadurch lernen besonders die Nichtschwimmer viel effizienter und schneller Schwimmen, als es unter normalen Unterrichtsbedingungen möglich wäre.

Initiiert wurde das Projekt vor drei Jahren durch den Lions Club Lindau als Reaktion auf den Ausfall des Schwimmunterrichts in den ersten beiden Corona Jahren. Inzwischen ist es im Sportunterricht der Grundschulen nicht mehr wegzudenken! Die Kinder sind mit großer Begeisterung bei der Sache und verlieren sehr schnell die Angst vorm Wasser. So geht in Lindau seit zwei Jahren

praktisch kein Kind mehr von der Grundschule ab, das nicht mindestens eine Schwimmart sicher beherrscht!

„Das müssen wir gerade hier am Bodensee unbedingt so fortsetzen“, so der Initiator der Aktion, Michael Hankel vom Lions Club Lindau.

Michael Hankel und Axel Meier, der amtierende Präsident des Lions Clubs, bedanken sich ausdrücklich bei allen Unterstützern, die zum Gelingen des Projekts beitragen. „Das gilt ganz besonders für das Aquakolleg Wasserburg, ohne das dieses Projekt gar nicht möglich wäre“, so Axel Meier.

Die Finanzierung des Projektes ist für das gesamte Schuljahr 23/24 gesichert. Der Lions Club übernimmt dabei die Hälfte von rund 12.000,- € pro Schuljahr. Die andere Hälfte wird bisher von der FvA-Stiftung getragen, die zudem viel Erfahrung von anderen Projekten einbringt.

Das Projekt war ursprünglich für drei Jahre konzipiert. Alle Beteiligten sind sich aber einig, dass es unbedingt fortgesetzt werden sollte! Lions Club und FvA-Stiftung haben daher bereits signalisiert, im nächsten Schuljahr insgesamt 50% der Kosten weiter zu übernehmen. Für die verbleibenden 50% bittet der Lions Club die Lindauer Bevölkerung und vor allem die heimische Wirtschaft um Unterstützung. Jede Spende hilft den Lindauer Kids!

Das entsprechende Spendenkonto finden Sie auf der Webseite „www.lionsclub-lindau.de/hilfswerk“, Stichwort: „Lindauer Kids auf Schwimmkurs“