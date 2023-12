Lindauer Frauenbünde spendet an Bahnhofsmission

Soli-Suppe - genießen und Helfen! ist eine Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB). Unter diesem Motto haben die 8 Frauenbünde des Bezirk Lindau, bestehend aus Zweigvereinen aus Nonenhorn, Wasserburg, Aeschach, Oberreitnau, Reutin, Bösenreutin, Weißensberg-Hergensweiler und Sigmarszell in verschiedenen Aktionen von Oktober bis November dieses Jahres Geld gesammelt, um es an die Bahnhofsmission in Lindau zu spenden.

Durch Ernte Danke-Suppen nach dem Gottesdienst, oder Zwiebelkuchen Essen mit Musik oder Kuchen-Verkauf beim Oldtimer-Treffen in Heimholz oder Erlöse vom Adventsbazar oder oder oder. Wir Frauen ließen uns einiges einfallen, um Spenden einzusammeln. Und dann war es so weit. Mit einer kleinen Abordnung der einzelnen Frauenbünde konnten wir Frau Schäle, der Leiterin der Bahnhofsmission Lindau und ihrer Mitarbeiterin Frau Jutta Fiehl stolze 3.000 Euro übergeben. Mit diesem Geld wird unter anderem eine neue Kaffeemaschine und ein Wasserkocher angeschafft und evtl. Gutscheine für eine Übernachtung der Hilfe suchenden „Gäste“ finanziert.

Bei ihrem sehnlichsten Wunsch nach größeren Räumen mit Wärmestube können wir leider nicht helfen. Im Augenblick steht der Bahnhofsmission Lindau nur eine kleine Küche mit Schreibtisch und eine Bank mit Tisch im Freien zur Verfügung. Die Damen hoffen, dass sie bei den geplanten Umbauarbeiten weiterhin ihre Dusche im 1. Stock für ihre Gäste, in der auch die Waschmaschinen stehen, behalten dürfen. Ein Wunsch, der bei einem klärenden Gespräch bestimmt gelöst werden kann.