Zwergkaninchen Trixi sucht ein neues Zuhause

Das mehrfarbige Zwerkaninchen namens Trixi ist aufgrund eines Umzugs im September im Tierheim abgegeben worden. Sie ist mit neun Jahren schon eine Seniorin, die jedoch noch gut beeinander ist. Zum Zähne schneiden seien regelmäßige Tierarztbesuche notwendig, so das Tierheimpersonal. Sie ist viel Platz gewöhnt, neugierig und agil. Nun sucht sie ein entsprechendes neues Zuhause in Innenhaltung über den Winter. Im späteren Frühjahr freut sie sich sicher über ein schattiges und trockenes Plätzchen in Außenhaltung zum rumhoppeln und Verstecken. Zu Trixis Leibspeisen zählt neben Löwenzahn auch Karotten. Wer ihr für ihren Lebensabend noch ein neues Zuhause geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Informationen rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de.