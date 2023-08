In Lindau gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. In diesem Punkt sind sich die Stadträte einig. Unterschiedlich sind die Ansichten darüber, wie die Kommunalpolitik das Problem lösen soll. Die Lindauer Zeitung hat nachgefragt – und diese Antworten bekommen.

Bunte Liste will Zweitwohnungsverbot beantragen

Wir sehen großes Potential durch Verdichtung im Bestand. Das bedeutet für uns nicht die Bebauung von grünen, freien Wiesen im Innenbereich, sondern die intensivere Nutzung bereits bebauter Grundstücke. Denn auch im Innenbereich brauchen wir Bäume, Frischluftschneisen und Wasserflächen.

Daniel Obermayr (Bunte Liste). (Foto: privat )

Deshalb lehnen wir neue Flächen für Einzel–, Doppel–, oder Reihenhäuser ab. Davon gibt es schon viele, und die werden in den nächsten zwei Jahrzehnten von der Babyboomer–Generation frei gemacht. Stattdessen fördern wir die Nachverdichtung von Einzelhäusern in Zwei– oder Dreifamilienhäuser an Standorten mit guter Nahversorgung und Anbindung an die Öffis. Dank einer reduzierten Stellplatzsatzung könnten damit die Anzahl der Tiefgaragenstellplätze und Kosten begrenzt werden.

Eine längst überfällige Satzung gegen Zweitwohnungen werden wir beantragen. Die GWG oder eine andere vertrauenswürdige Institution kann bei Leerstand als sicherer Mieter auftreten und so die Sorge der Eigentümerinnen und Eigentümer vor Mietnomaden und hohem Verwaltungsaufwand lösen.

Innovative Wohnformen, wie Wohngemeinschaften in Clusterwohnungen aus mehreren Apartments mit einem großen Gemeinschaftsbereich geben eine Antwort auf neue gesellschaftliche Fragen. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichend greifen, schlagen wir eine Zweckentfremdungssatzung vor.

SPD: Arbeitgeber sollten Betriebswohnungen wieder zur Verfügung stellen

Ein probates Mittel für die Errichtung von geförderten Wohnraum ist die schon bestehende sozialgerechte Bodennutzung (Sobon). Hier wird ab 1000 Quadratmeter Geschossfläche von allen Bauträgern gefordert, dass wenigstens 30 Prozent der entstehenden Geschossfläche für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stehen müssen. Neben der Insel muss auch in Stadtteilen wie Reutin und Aeschach durch einen Bebauungsplan der Wildwuchs von Ferienwohnungen geregelt, beziehungsweise ausgeschlossen werden.

Arbeitgeber sollten Betriebswohnungen perspektivisch wieder für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen, auch als Instrument gegen den Fachkräftemangel.

Katrin Dorfmüller (SPD). (Foto: privat )

Bei der Sanierung von Altbauten durch die GWG sollte stets geprüft werden, ob eine Aufstockung der Geschosse möglich ist, um so nicht noch mehr Bodenfläche zu versiegeln und weiteren Wohnraum zu schaffen. Auch der Denkmalschutz macht die Sanierung von Häusern oft schier unmöglich, so dass Leerstand entsteht.

Neben den Bebauungsplänen zur Reglementierung von Ferienwohnungen müssen über Bebauungspläne künftig auch Zweitwohnungen ausgeschlossen werden, da diese ebenfalls dazu führen, dass bestehender Wohnraum der Bevölkerung nicht zugeführt wird.

An Eigentümer kann man nur appellieren, bestehenden Leerstand zu beenden und Ferienwohnungen dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen. Die Infrastruktur in Lindau allgemein leidet unter den Ferienwohnungen und Zweitwohnungen, da die Nachfrage für Geschäfte nicht nachhaltig ist, mit der Folge, dass viele schließen oder abwandern.

Andere Formen des Wohnens, zum Beispiel Alters–WG und genossenschaftliches Bauen, sind zu fördern.

ÖDP hält neue Einfamilienhäuser für nicht mehr vertretbar

Aktuell ist die Anwendung der Sobon bei neuen Projekten eine geeignete Maßnahme für den Bau von gefördertem Wohnraum.

Insgesamt gibt es bereits eine dichte Bebauung in Lindau. Der Schutz der verbliebenen unversiegelten Flächen hat weiterhin Priorität. Bei zukünftigen Projekten sollte daher in die Höhe gebaut werden, also Mehrfamilienhäuser, deren Wohnungen so variabel sind, dass je nach Lebensphase die Wohnfläche angepasst werden kann. Innovative Konzepte sollten bei Wettbewerben besonders berücksichtigt werden.

Christiane Norff (ÖDP) (Foto: privat )

Der Neubau von Einfamilienhäusern ist nicht mehr vertretbar. Eine unbekannte Anzahl an Wohnungen in Lindau steht teils seit vielen Jahren leer oder wird als Ferienwohnung, beziehungsweise Zweitwohnung genutzt. In Lindau lebende Menschen haben keinen Zugang zu diesem Wohnraum. Dafür brauchen wir eine Lösung.

Da sich trotz der hohen Nachfrage bislang nichts an der Situation geändert hat, sollten wir uns mit einer Zweitwohnungssatzung beschäftigen. Die Beschränkung von Ferienwohnungen ist in einigen Stadtteilen bereits erfolgt und wird fortgesetzt. Es muss für Menschen, die hier arbeiten und mit ihren Familien leben, möglich sein, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu finden. Das muss für Stadtrat und Verwaltung Priorität haben!

CSU will jede Menge Bauland schaffen

Die langfristige Entwicklung der Hinteren Insel wie im Rahmenplan vorgesehen hätte wesentlich zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes beitragen. Leider wurde dies im OB–Wahlkampf von Frau Dr. Alfons hochgespielt und letztendlich durch einen Bürgerentscheid verhindert.

Auch der mit deutlicher Stadtratsmehrheit in Aussicht gestellte Willensbekundung, das Gelände nördlich der Therme (außerhalb des Landschaftschutzgebietes) zu entwickeln, ist man bis heute nicht nachgekommen. Somit sind unsere Möglichkeiten begrenzt, obgleich aktuell die Vorhaben am Vierlinden–Quartier und Steigstrasse zur Umsetzung anstehen. Diese werden aber nicht den Druck vom Wohnungsmarkt nehmen, da circa 500 geplante Wohnungen nicht elementar zur Entlastung beitragen werden.

Thomas Hummler (CSU). (Foto: privat )

Maßgeblich sind, wie von der CSU Fraktion bereits vor den Haushaltsberatungen im September 2022 gefordert, schnelle Genehmigungsverfahren für Bauhof, Schloss Moos und eine umgehende Neuplanung für die Hintere Insel sowie eine Fortführung der Projektentwicklung Schauer–Gelände und Rhomberg–Areal in Zech zwingend notwendig, sodass bei fallenden Zinsen und eventuell niedrigeren Baukosten die Möglichkeit besteht, kurzfristig neuen Wohnraum zu schaffen.

Die bayerische Staatsregierung hat bereits ihre Förderrichtlinien für den geförderten Wohnungsbau massiv verbessert umso möglichst schnell wieder die Umsetzung von zumindest gefördertem Wohnungsbau zu ermöglichen.

Freie Wähler: Familien müssen wieder Eigentum erwerben können

Ein wichtiger Pfeiler für bezahlbaren Wohnraum ist die Bereitstellung von städtischen Flächen, der Bau und Vermietung von Wohnungen über städtisch kontrollierte Gesellschaften.

Somit ist gewährleistet, dass Bestandswohnungen nach Ablauf einer eventuellen Förderung auch weiterhin dem spekulationsfreien Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Ein weiterer Pfeiler ist, Wohnraum über Genossenschaften zu organisieren. Perspektivisch sind bei diesen Wohnungen eher moderate Mieten der Fall, da keine großen Gewinnabschöpfungen zu erwarten sind. Eine Genossenschaft in Reutin praktiziert genau dieses Modell seit über 100 Jahren sehr erfolgreich. Gut sanierter Bestand bei günstigen Mieten.

Andreas Reich (Freie Wähler). (Foto: privat )

Wir bedauern, dass der Rahmenplan Hintere Insel durch das Bürgerbegehren gekippt worden ist, hier hätten wir die Möglichkeit gehabt die oben genannten Punkte umzusetzen und bezahlbaren Wohnraum für Lindauer Bürger zu schaffen.

Es muss künftig für Lindauer Familien auch wieder möglich sein, Eigentum zu erwerben mit Einheimischenmodellen.

Zukünftig muss über ein gut organisiertes Flächenmanagement der Stadt Geld und Flächen generiert werden, um spekulationsfreien Wohnraum zu schaffen. Die konsequente Umsetzung der Sobon garantiert auch weiterhin geförderten Wohnraum bei größeren Projekten.

Freie Bürgerschaft: Stadt muss sich um gutes Verhältnis zu Wohnbaugesellschaften bemühen

Die Stadt hat in den letzten Jahren Vieles unternommen, um einen Wildwuchs von Zweitwohnungen und Ferienwohnungen einzudämmen. Die Möglichkeiten sind diesbezüglich für die Stadt jedoch begrenzt. Mit der Einführung der Sobon bekam die Stadt die Möglichkeit, bei Neubaugebieten auch bezahlbaren Wohnraum mit vorzuschreiben.

In einer Zeit, in der es selbst für die stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft GWG schwer ist, neuen Wohnraum zu schaffen, muss die Stadt froh sein, wenn private Wohnbauunternehmen bereit sind, neuen Wohnraum zu schaffen. Die Stadt sollte sich deshalb um ein partnerschaftliches Verhältnis zu diesen Wohnbaugesellschaften bemühen. Denn eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann es nur geben, wenn sich mehr Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten auf dem Wohnungsmarkt befindet.

Günther Brombeiß (Freie Bürgerschaft). (Foto: privat )

Junge Aktive: Einzige Lösung ist kontinuierlicher Bau von Wohnungen

Aus Sicht der JA kann die einzige Lösung ein vernünftiger und kontinuierlicher Zubau von Mietwohnungen sein. Insbesondere mit Blick auf die Tatsache, dass sich der Neubau aktuell aufgrund der politischen Rahmenbedingungen kaum noch rechnet, ist es jedoch auch nicht sinnvoll, die wenigen Privaten, welche aktuell noch Wohnungen bauen, mit übermäßigen Forderungen zu überziehen, da ansonsten gar keine Wohnungen mehr neugebaut werden.

Weiterhin ist es sinnvoll, hinsichtlich neuer Baugebiete einen partiellen Ausschluss von Ferienwohnungen vorzusehen. Beim Neubau sollte die kommenden Jahre darauf geachtet werden, dass ressourcenschonend und insbesondere auch in die Höhe gebaut werden kann. Zugleich darf es jedoch nicht versäumt werden, auch Angebote für Familien zu machen, welche sich noch immer ein Eigenheim leisten können und möchten.

Mathias Hotz (JA). (Foto: Christian Flemming )

Ein Angebot in sämtlichen Wohnformen ist anzustreben. Von übertriebenen Regulierungen und insbesondere auch nicht kontrollfähigen Zweitwohnungssatzungen, Zweckentfremdungssatzungen und Ähnlichem halten wir nichts. Vielmehr gilt es, mit partnerschaftlichen Entwicklungen neue Wohnungen zu schaffen.

Die Bürgerunion wünscht sich einen städtischen Mietpool

Bei allen Überlegungen und Berechnungen ist die Unterscheidung zwischen Nachfrage und Bedarf essentiell. Während in Lindau, auch in absehbarer Zukunft, die Nachfrage immer höher sein wird als das Angebot, ist der exakte Bedarf schwieriger einzuschätzen. Die Wohnfläche pro Person (48 Quadratmeter) ist in den letzten Jahrzehnten immens gestiegen. Eine umgekehrte Entwicklung könnte Raum freisetzen und damit die Notwendigkeit ausgedehnter Neubaufelder reduzieren. Dies erfordert beides: die Bereitschaft zum Umdenken und die Planung attraktiver Beispiele.

Ulrich Schöffel (Bürgerunion). (Foto: privat )

Eine wesentliche Verbesserung wäre die Schaffung eines städtischen Mietpools. Möglicher Wohnraum wird angemietet, bei Bedarf restauriert oder saniert (in engem und gutem Kontakt zu Denkmal– und Brandschutz) und bedarfsgerecht vergeben. Die Vorteile für die Eigentümer der Immobilien liegen auf der Hand: Mietverwaltung, Sanierung und Mietgarantie werden von der städtischen Mietpool–Organisation übernommen. Faire Mietpreise und eine ausgewogene, faire Zuteilung wären gesichert, Leerstand vermieden.

FDP: Preiswerter Wohnungsbau ist für absehbare Zeit nicht möglich

Leider gibt es keine universal–Lösungen für das relativ teure Lindau. Preiswerter Wohnungsbau ist für absehbare Zeit nicht möglich. Selbst auf eigenem Grund und Boden sind neue Gebäude fast nicht umsetzbar.

Mieten oberhalb von 15 Euro pro Quadratmeter werden unser Problem werden. Wenn nun die neue kommunale Wärmeplanung weitere Vorgaben generieren sollte, entstehen nochmals große und unbezahlbare Hürden.

Ulrich Jöckel (FDP). (Foto: privat )

Die AfD hat sich auf die Anfrage der LZ nicht gemeldet. Jürgen Müller von der LI ist im Urlaub und darum nicht erreichbar.