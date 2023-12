Zwei Skifahrer sind am Sonntagvormittag im Skigebiet Stuben am Arlberg zusammengestoßen. Der Unfall passierte laut Polizeibericht im Bereich der Bergstation „Arlenmähder“. Ein 63-jähriger Skifahrer aus Deutschland fuhr auf der roten Piste Nr. 85 vom Schindlergrat in Richtung Ulmer Hütte.

Auf Höhe der Kreuzung mit der roten Piste Nr. 79 kollidierte er mit einem anderen Skifahrer, wodurch der 63-jährige Wintersportler zu Sturz kam und sich an der linken Schulter verletzte.

Nach Rücksprache weitergefahren

Der Unfallgegner blieb stehen und unterhielt sich noch mit dem Gestürzten, ebenso verständigte er die Pistenrettung, berichtet die Polizei. Nach Rücksprache mit dem Verletzten verließ der andere Skifahrer die Unfallstelle.

Das Unfallopfer gelangte selbständig via Skilifte ins Tal und suchte dort einen Arzt auf. Bei der Untersuchung wurde schließlich eine schwere Verletzung am linken Oberarm festgestellt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet den bislang unbekannte Unfallbeteiligten oder Zeugen der Kollision, sich dringend mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen.

Im Bericht wird der unbekannte Skifahrer wie folgt beschrieben: Circa 50 Jahre alt, grau-melierter Bart, sprach österreichischen Dialekt, trug ein grünes Oberteil, dunkle Hose und einen Skihelm.