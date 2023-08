Eine gute Nachricht für all jene, die beim Autokauf auf Zukunftstechnologie setzen wollen: Im kommenden Jahr dürfte im Kreis Lindau die erste öffentliche Wasserstoff–Tankstelle starten. Ein dicker Förderscheck aus München kann dafür sorgen, dass die Vision von Wasserstoff im ländlichen Raum in absehbarer Zeit Realität wird.

Für den aus Lindau stammenden Werner Tillmetz ist klar: „Ohne Wasserstoff keine Energiewende.“ Er forscht seit Jahrzehnten als Professor im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle.

Auch andere Menschen im Kreis Lindau sind von jener Technologie überzeugt. Zu ihnen gehören Klaus Burkhard und Alexander Karg: Beide sind Gesellschafter der jungen Firma AllHydro.

Das im vergangenen Herbst gegründete Lindenberger Unternehmen will Wasserstoff–Tankstellen aufbauen und zudem in die Produktion von Wasserstoff einsteigen. Als Mehrheitsgesellschafter ist mit der Hy.Five Hydrogen ein großer Wasserstoffexperte aus Spanien beteiligt.

Nachfrage nach Wasserstoff steigt

„Vor einem knappen Jahr war es noch eine Vision“, erinnert sich Karg im Gespräch mit der LZ. Dann hat das Thema Fahrt aufgenommen. In der Region wachse allgemein die Nachfrage nach Wasserstoff, berichtet er.

Klaus Burkhard als Busunternehmer ist beispielsweise brennend an der Fahrzeugtechnik der Zukunft interessiert. Und das nicht nur, weil er jenen Teil der Ausschreibung gewonnen hat, in der der Landkreis unter anderem einen festen Anteil von Bussen mit Wasserstoff–Antrieb für den öffentlichen Nahverkehr festgelegt hat: Im Regionalverkehr im Kreis Lindau soll künftig etwa ein Fünftel der Fahrplankilometer von Wasserstoff–Bussen geleistet werden.

Geschäftsführer Karg weiß von Speditionen im Kreis Lindau, die ihren Fuhrpark mit Lastwagen mit Brennstoffzellen ergänzen wollen. Sogar Verantwortliche von Handwerksbetrieben überlegen nach seinen Worten, neue Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb anzuschaffen. „Da tut sich einiges in der Gegend.“

Erster Standort im Westallgäu

Der geplante Standort für die erste derartige Tankstelle im Kreis Lindau liegt im Westpark, dem interkommunalen Gewerbegebiet von Lindenberg und Scheidegg. Ganz bewusst habe man sich für den ländlichen Raum entschieden, abseits einer Autobahn: „Die AllHydro will da hingehen, wo Wasserstoff benötigt wird“, sagt Karg.

Dafür hat der Geschäftsführer intensive Vorarbeit geleistet — und freut sich über einen ersten Erfolg: Das bayerische Wirtschaftsministerium fördert die erste Wasserstoff–Tankstelle im Kreis Lindau mit zwei Millionen Euro. Den entsprechenden Bescheid hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor kurzem überreicht.

Dieser Zuschuss deckt rund die Hälfte der bisher kalkulierten Baukosten ab. Die Bauvoranfrage für die Tankstelle hat die AllHydro bereits abgeschickt. Da „das Landratsamt in puncto Energiewende sehr aufgeschlossen ist“, wie es Karg formuliert, hofft er auf eine schnelle Genehmigung: „Wir wollen so bald wie möglich mit dem Bau anfangen.“

Grundsätzlich geht der Geschäftsführer davon aus, dass die Wasserstoff–Tankstelle im Laufe des kommenden Jahres eröffnen kann. Dort soll es nach derzeitigen Plänen drei „Zapfzäulen“ für Busse und Lastwagen sowie eine für Autos geben.

Als nächstes Projekt eigene Produktion

Parallel arbeitet Karg schon am nächsten Zuschussantrag — für die eigene Wasserstoff–Produktion. An ihrer Lindenberger Tankstelle will sich die AllHydro zunächst von anderen Herstellern beliefern lassen. Doch Ziel ist, im Kreis Lindau selbst Wasserstoff in einer Elektrolyse–Anlage herzustellen.

Der dafür erforderliche grüne Strom aus Sonne, Wind oder Wasser kann natürlich nicht allein im Westallgäu hergestellt werden. Mittelfristig wolle die AllHydro zwar auch eigene Energieparks entwickeln. Vorerst aber sind langfristige Lieferverträge mit Energieversorgern wichtig, schildert der Geschäftsführer.

Er geht bei der Elektrolyse–Anlage von Investitionskosten von weiteren bis zu zehn Millionen Euro aus. Dabei will Karg die Finanzierung aber so kalkulieren, dass die AllHydro ihr nächstes Vorhaben gegebenenfalls auch ohne staatliches Fördergeld umsetzen kann.

„Aus der Vision im Herbst ist jetzt ein richtiges Projekt geworden.“ Nicht nur Alexander Karg freut sich darüber. Der Kreis Lindau könnte damit in puncto Energiewende zur Blaupause für die Region werden.