Zwei Medaillen bei Bezirksmeisterschaft der langen Strecken

Eine kleine Gruppe von fünf Nachwuchsschwimmern des TSV 1850 Lindau hatte sich durch das Erreichen der Pflichtzeiten für die Teilnahme bei der schwäbischen Bezirksmeisterschaft über die langen Strecken qualifiziert. Im Obergünzburger Hallenbad wurde der Wettkampf ausgetragen, an dem aus 20 Vereinen 160 Teilnehmer insgesamt 269-mal ins Wasser sprangen.

Zu den langen Strecken gehören die 400 Meter Lagen für Männer und Frauen sowie die 800 Meter Freistil für Frauen und 1500 Meter Freistil für Männer. Zudem konnten die jüngsten beiden Jahrgänge, die Jahrgänge 2013 und 2012, auch über die Kurzversionen 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil starten.

Vom Mitbewerber behindert worden

Diese Möglichkeit nutzte die Jüngste im Lindauer Team. Serafina Stark (2012) kam über 200 Meter Lagen als Fünfte ins Ziel. Auch Elin Bleicher (2010) erschwamm sich einen fünften Rang. Sie absolvierte die 800 Meter Freistil in 12:46,55 Minuten. Janis Fasser startete mit krankheitsbedingtem Trainingsrückstand. Er wurde im Jahrgang 2007 mit einer soliden Leistung Vierter über 400 Meter Lagen wie auch Lucas Trindade Rodriguez im Jahrgang 2008.

Allerdings legte Trindade Rodriguez bereits am Vormittag die 1500 Meter Freistil zurück, die mit doppelter Bahnbelegung geschwommen wurden. Er durfte die Strecke aufgrund der nachteiligen Behinderung seines Mitbewerbers erneut schwimmen und wurde mit einer Zeit von 20:59,91 Minuten letztlich Fünfter. Ben Bandlow (2011) wurde über 1500 Meter Freistil in 22:10,51 Minuten überraschend Vizemeister in seinem Jahrgang. Über die 400 Meter Lagen verbesserte er seine Zeit aus dem Vorjahr um fast eine Minute auf 6:21,86 und sicherte sich Bronze.