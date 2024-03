Zwei Männer werden während einer Skitour von einer Lawinen verschüttet. Einer der beiden kann sich selbst retten, der andere hat viel Glück.

Zwei in Baden-Württemberg wohnhafte Alpinisten stiegen laut Polizei am Samstagvormittag in Partenen mit ihren Schitourenausrüstungen über das Ochsental in Richtung Piz Buin auf. Dabei gingen sie entlang der Moräne unterhalb der „Grünen Kuppe“.

Auf Höhe des Sommerwanderweges entschieden sie sich, den Hang nach links zu queren, um folglich im Bereich des alten Wanderwegs weiter aufzusteigen.

Auf 2400 Meter Meereshöhe querte der 49-jährige als Erster den Weg, der 55-jährige folgte ihm. Nach etwa 100 Metern Querfahrt kam es oberhalb von ihnen zu einer Fernauslösung eines Schneebretts, wodurch beide mitgerissen wurden.

49-Jähriger wird komplett verschüttet

Der 55-jährige wurde teilverschüttet und konnte sich selbstständig befreien. Der 49-jährige wurde ein Meter tief komplett verschüttet. Eine Augenzeugin beobachtete zufällig den Lawinenabgang von der Wiesbadner Hütte aus und informierte den Hüttenwirt. Dieser setzte den Notruf ab und schickte sechs Ersthelfe (Hüttengäste) auf den Lawinenkegel.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 49-Jährige konnte nach 15 Minuten von seinem Begleiter und den Ersthelfern ausgegraben werden. Der Verschüttete war bewusstlos und wurde erfolgreich reanimiert.

Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Sein unverletzt Begleiter wurde mit dem Polizeihubschrauber Libelle ins Tal geflogen.