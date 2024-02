Lindau

Zwei Männer bestehlen Wirt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Zwei junge Männer verwickeln den Wirt einer Gaststätte in ein Gespräch. Am Ende fehlen dem Wirt einige Hundert Euro. (Foto: Andreas Arnold/dpa )

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in einer Gaststätte in der Bregenzer Straße Geld aus einem Geldbeutel entwendet. Die beiden Täter verwickelten den Gaststättenbetreiber in ein Gespräch.