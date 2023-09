Lindau

Zwei knappe Niederlagen

Lindau

Der Lindauer Matthieu Desautels schoss das erste Tor für die Islanders beim Testspiel gegen den EC Peiting. (Foto: Imago/IMAGO/sportworld )

Lindau Islanders verlieren in Peiting und in Heilbronn — aber spielen jeweils auf Augenhöhe. Die Islanders könnten deshalb in der neuen Saison positiv überraschen.

Veröffentlicht: 17.09.2023, 18:47 Von: Timo Schoch