Zwei Jahre ist es nun her, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Je länger dieser Krieg dauert, umso mehr Leid gibt es. Und umso schwerer wird es für all diejenigen, die seit Kriegsausbruch den Ukrainern helfen. Denn die Spendenbereitschaft - vor allem von Privatpersonen - hat erheblich nachgelassen.

Unter denen, die nach wie vor engagiert und ehrenamtlich der Ukraine helfen, ist auch das Hilfswerk Bodensee von Aurel Sommerlad und Maren Riekmann. Seit ihrer ersten Fahrt zur polnisch-ukrainischen Grenze hat das Hilfswerk in 14 Konvois Hilfsgüter und Fahrzeuge im Wert von gut einer Million Euro in die Ukraine gebracht.

Mittlerweile hat sich der Verein auf medizinische Güter und Rettungsfahrzeuge spezialisiert. Auf diesem Gebiet herrscht großer Bedarf, da Putin neben Wohngebieten die Infrastruktur wie Elektrizitätswerke und vor allem Krankenhäuser mit Raketen beschießen lässt.

Scheinbarer Alltag

Doch die Ukrainer weigern sich, in ständiger Angst zu leben. So herrscht in den Städten scheinbar ganz normaler Alltag. Die Menschen sind viel auf den Straßen unterwegs, die Parks und Promenaden sind belebt. Aber nicht nur im Westen wie in Lwiw oder in der Hauptstadt Kiew.

Alltag in Lviv in Kriegszeiten. Keine Anzeichen dafür, dass im Lande Krieg herrscht, wie überall in der Ukraine, bis auf die direkten Frontgebiete. Mit einem Leben in Angst würden die Menschen nur Putin einen Gefallen tun. (Foto: Christian Flemming )

„Bis kurz vor der Kriegsfront, gerade noch außerhalb der Reichweite der Artillerie, herrscht normaler Alltag“, weiß Max, ein österreichischer Helfer, der unzählige Male Hilfstransporte in die Ukraine bis an die Front gefahren hat, aus eigener Erfahrung,

„In Kharkiv, 35 Kilometer vor der russischen Grenze, lassen sich die Menschen nicht in ständige Angst versetzen. Den Gefallen tun sie den Invasoren nicht. Sogar in Odessa, heftigen russischen Angriffen ausgesetzt, versammeln sich die Menschen am Ufer, egal bei welchem Wetter“, berichtet er. Bei den ständigen Luftalarmen würden die Menschen ja sonst gar nicht mehr die Sonne sehen, weil sie aus den Schutzräumen nicht mehr rauskämen.

„Nachts wird in jeder Wohnung geweint“

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass fast jede Familie Verluste zu beklagen hat. „Da kannst Du Dir sicher sein, dass nachts in jeder Wohnung geweint wird“, erklären Max und ukrainische Freunde, die in Wien mit „YouUkraine“ ein kleines, aber sehr aktives Hilfswerk betreiben, das eng mit dem Hilfswerk Bodensee kooperiert.

Das Rettungsfahrzeug für Max wird in Tarnfarbe umgespritzt, weiß mit rotem Kreuz ist zu verlockend für Putins Soldaten. Den Bulli hat er vom Hilfswerk Bodensee erhalten. (Foto: Christian Flemming )

Max hilft mit einem Rettungsfahrzeug, das er von seinen Lindauer Freunden bekommen hat, an der Front Verletzten und Hilfsbedürftigen und evakuiert sie, wenn nötig. Daher kennt er auch die Gebiete, in die sich nicht mehr viele wagen. Leute wie Max, die Volontäre, stehen auf russischen Fahndungslisten. Daher wird hier nur sein Vorname genannt.

Max war einer der letzten, der noch Hilfsgüter nach Awdijiwka gebracht und Menschen evakuiert hatte. Kurz darauf musste die Stadt von den Ukrainern aufgegeben werden.

Die Gefahr fährt ständig mit

Sein Auto hat zwar Allradantrieb, aber fürs schwere Gelände ist der VW-Bulli nicht gebaut, zudem ist er nicht gepanzert. Damit fährt bei Max ständig die Gefahr mit, auf offenem Terrain von russischen Drohnen aufgespürt und beschossen zu werden.

Selbst in Odesa lassen sich die Menschen nicht unterkriegen. Wenn immer möglich gehen sie raus und ans Meer, egal wie das Wetter mitspielt. (Foto: Christian Flemming )

Bis jetzt hat er lediglich kaputte Felgen zu beklagen. Doch ein gepanzertes, geländegängiges Transportfahrzeug wäre sicherer. Aber solche sind schwer zu bekommen und nicht billig.

Rettungsfahrzeug Nummer sechs

Jedes Fahrzeug, jedes medizinische Gerät, das das Hilfswerk Bodensee in die Ukraine bringt, wird begeistert in Empfang genommen: Sicher auch Rettungsfahrzeug Nummer sechs, das dank eines privaten Spenders im März in die Ukraine gebracht werden soll, beladen mit medizinischem Material.

Die Russen machten auch vor Krankenhäusern und zivilen Zielen nicht halten, um die Ukrainer auf diese Weise zu zermürben. Helfer wie die Lindauer und Max tun alles, um dies zu verhindern.