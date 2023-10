Zwei enttäuschende Niederlagen in Folge

Mit zwei starken Gegnern hatten es die Lindau Islanders am Freitag und Sonntag in der Eishockey Oberliga Süd zu tun. Am Freitag spielten die Heilbronner Falken, die beim 4:2-Sieg vor allem im ersten Drittel ihrer Favoritenstellung gerecht wurden (1:3, 1:0, 0:1), das erste Mal in der BPM-Arena. Die Gäste waren in den ersten 20 Minuten vor allem läuferisch überlegen und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten.

Ohne Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, der am Dienstag noch mittrainiert hatte, seither aber krankheitsbedingt fehlt, lag Lindau deshalb bereits nach elf Minuten durch Frederik Cabana und Jan Pavlu mit 0:2 zurück, bevor Matthieu Desautels in der 13. Minute mit der ersten Chance der Inselstädter den Anschluss erzielen konnte. Luke Volkmann stellte jedoch schon kurz darauf (18.) den alten Abstand wieder her.

Islanders-Trainer John Sicinski ging in der SpradeTV-Pressekonferenz nach der Begegnung auf den schwachen Beginn ein: „Wir haben das Spiel im ersten Drittel verloren, weil wir anfangs zu viel Respekt vor Heilbronn gezeigt und in Überzahl einfach zu wenig produziert haben. Wieder einmal haben wir es nicht geschafft, unser Spiel über die kompletten 60 Minuten durchzusetzen.“

Trainer Sicinski stellt die Offensivreihen um

Vor der Partie hatte er personelle Veränderungen vorgenommen. Um „mal etwas auszuprobieren“ tauschte er Kapitän Vincenz Mayer und Marc Hofmann. In der Pressekonferenz lobte er die Offensivreihe mit Nicolas Strodel, Walker Sommer und Adriano Carciola, die alle drei vor der Saison vom HC Landsberg verpflichtet wurden. Von den anderen Reihen wünschte er sich mehr Scorerpunkte.

Im zweiten Drittel schienen die Islanders ihre Furcht vor dem Gegner abgelegt zu haben, gestalteten das Spiel ausgeglichener und verkürzten durch Daniel Stiefenhofer (32.) auf 2:3. Goalie Dominik Hattler zeigte einige tolle Paraden.

Spielentscheidend war dann aber im letzten Drittel, dass die Lindauer nicht in der Lage waren, eine ihrer drei Überzahlsituationen zu nutzen. Und so fiel acht Sekunden vor Schluss, als man den Torhüter herausgenommen hatte, das 4:2 für die Gäste. Den letzten 40 Minuten konnte Coach Sicinski durchaus Positives abgewinnen, diesen Kampfgeist wollte er unbedingt „zum Spiel nach Garmisch mitnehmen“.

Dies gelang nicht wie gewünscht. Nachdem die Auswärtspartie beim SC Riessersee am Sonntagnachmittag aufgrund einer Buspanne der Islanders fast eine Stunde verspätet begonnen hatte, zeigte sich der Gastgeber von Beginn an frischer und motivierter. Fast jede Möglichkeit zum Schuss wurde von den Garmischern genommen, und als sich die Lindauer Mitte des ersten Drittels drei Strafzeiten innerhalb von weniger als fünf Minuten leisteten, fiel folgerichtig in der achten Minute der Führungstreffer durch Jan-Niklas Pietsch mit einem Schuss von der blauen Linie.

Islanders in allen Belangen unterlegen

Der zweite Abschnitt begann mit Ungenauigkeiten und Fehlpässen auf beiden Seiten. Der SC Riessersee ließ die Gäste nun kommen, verteidigte souverän und konzentrierte sich in der Offensive vor allem auf Konter. Einen davon schloss Robin Soudek in der 29. Minute nach einem schönen Zuspiel von Lubor Dibelka zum 2:0 ab.

Im Anschluss wurde es hitzig. Der SC handelte sich innerhalb weniger Sekunden gleich zwei Strafzeiten ein, die anschließende Prügelei brachte auf beiden Seiten je einen Spieler beider Teams für fünf Minuten auf die Strafbank. Die folgende personelle Überlegenheit konnten die Lindauer aber wieder nicht nutzen. Überhaupt fiel es ihnen am Sonntag schwer, gegen die kompakt stehenden Garmischer in Überzahl ein funktionierendes Powerplay aufzubauen.

Den letzten Abschnitt begann Riessersee dann wieder mit agressiverem Forechecking, was sich für sie rasch auszahlte. Lubor Dibelka erzielte fünf Minuten nach Wiederbeginn das 3:0, und nicht einmal zwei Minuten später erhöhte der starke Robin Soudek auf 4:0.

Lindau wollte wenigstens noch den Ehrentreffer erzielen, scheiterte jedoch bei den wenigen guten Chancen jedes Mal an SC-Goalie Andreas Mechel. Stattdessen erhöhte der Gastgeber durch Alexander Höller in der 54. Minute sogar noch auf 5:0.

Lindaus Trainer John Sicinski zeigte sich anschließend in der Pressekonferenz äußerst frustriert: „Das war die peinlichste Vorstellung, seit ich Trainer in Lindau bin, der Tiefpunkt meiner Zeit hier. Eigentlich hat nur unsere vierte Reihe gekämpft. Bei der 5:3-Überzahl haben wir gezeigt, wie harmlos wir sind. Ich habe versucht, meine Spieler in der ersten Drittelpause herauszufordern, aber dabei ist nichts herausgekommen.“

Eishockey-Oberliga Süd, 7. Spieltag:

EV Lindau Islanders ‐ Heilbronner Falken 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 (08:43) Frederik Cabana (Just, Dell), 0:2 (10:55) Jan Pavlu (Dell), 1:2 (12:52) Matthieu Desautels (Dosch), 1:3 (17:38 ÜZ) Luke Volkmann (Just, Cabana), 2:3 (31:36 ÜZ) Daniel Stiefenhofer (Farny, Mayer), 2:4 (59:53 empty net) Niklas Jentsch (Supis)

Strafen: Lindau 10 Minuten, Heilbronn 8 Minuten

Zuschauer: 628

Oberliga Süd, 8. Spieltag:

SC Riessersee ‐ EV Lindau Islanders 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Tore: 1:0 (07:50 ÜZ) Jan Pietsch (Soudek, Veber), 2:0 (28:27) Robin Soudek (Dibelka, Linden), 3:0 (45:54) Lubor Dibelka (Soudek, Pietsch), 4:0 (47:48) Robin Soudek (Dibelka, Gerg), 5:0 (53:40 UZ) Alexander Höller (Kircher)

Strafen: Riessersee 10 Minuten + 5 Minuten gegen Curtis Roach, Lindau 6 Minuten + 5 Minuten gegen Fabian Birner

Zuschauer: 1057.