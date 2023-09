Lindau

Zwei E–Scooter entwendet

Unbekannte haben am Wochenende zwei E–Scooter gestohlen, die auf einer Terrasse in der Rickenbacher Straße abgestellt waren. Der 36–jährige Besitzer erstattete am Sonntagvormittag Anzeige.

