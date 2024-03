Es wird geschmuggelt, gedealt und konsumiert: Die Zahl der Rauschgiftdelikte im Landkreis Lindau ist gestiegen. Immer wieder finden Polizisten auch harte Drogen. Sie forderten in den vergangenen zwölf Monaten im Landkreis Lindau zwei Menschenleben.

Einen ganzen Drogencocktail hatte offenbar ein 33-jähriger Mann genommen, der vergangenes Jahr im Frühjahr gestorben ist. „Er hatte sich Heroin gespritzt“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik im Gespräch. Zusätzlich habe der Mann Diazepam und Kokain konsumiert.

Erst vor wenigen Wochen ist ein Mann ums Leben gekommen, der Fentanyl konsumiert hatte, das Süchtige häufig aus Schmerzpflastern extrahieren. Die Dosierung einzuschätzen, sei so kaum möglich, erklärt Stabik. Bei einer Überdosis führe Fentanyl zu einer Atemlähmung.

Wie viel Rauschgift hier in der Region im Umlauf ist, kann keiner sagen. Denn Drogendelikte sind Kontrolldelikte. Sprich: Je häufiger die Polizei kontrolliert, desto mehr findet sie. Die Zahl der entdeckten Rauschgiftverstöße ist im vergangenen Jahr jedenfalls gestiegen: von 411 auf 455.

58 Kilo Kokain in Geheimversteck

Das Dunkelfeld lasse sich zumindest ein Stück weit auch an der Zahl derer ablesen, die nach dem Konsum von Rauschgift sterben, erklärt Kriminaloberrat Hans Willbold, der gemeinsam mit seinen Kollegen die Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres vorstellt.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das seinen Sitz in Kempten hat und sich von Neu-Ulm übers Allgäu bis nach Lindau erstreckt, gab es im vergangenen Jahr 15 Menschen, die eine Überdosis Drogen das Leben gekostet hat. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Grund zur Sorge geben aber auch die aktuellen Zahlen: „Dieses Jahr sind es bereits fünf“, erläutert Willbold.

Drogen zu entdecken und Schmuggler zu überführen, gehört zu den Aufgaben der Grenzpolizei. Ihre Arbeit gebe einen Überblick darüber, welche Stoffe gerade in Umlauf sind. Gefunden haben die Fahnder im vergangenen Jahr im gesamten Präsidiumsbereich 276 Kilogramm Kokain, fünfeinhalb Kilogramm Marihuana sowie ein knappes Kilo Amphetamin und Methamphetamin.

Den spektakulärsten Aufgriff im vergangenen Jahr machten Beamte der Grenzpolizei Pfronten. Sie kontrollierten einen Transporter, der vermeintlich leer war. Doch etwas im Inneren kam ihnen seltsam vor: Die Größenverhältnisse passten nicht. „Die Kollegen flexten den Transporter auf“, erzählt Willbold. Sie fanden ein geheimes Drogenversteck mit 58 Kilo Kokain.

Doch auch jeder kleinere Aufgriff kann hilfreich sein. Weil er vielleicht zum Dealer oder Produzenten der Drogen führt.

Wird die Polizei durch das neue Cannabis-Gesetz arbeitslos?

Die Droge, die am häufigsten konsumiert wird, ist Cannabis. Im vergangenen Jahr wurden im Präsidiumsbereich 1808 Cannabisdelikte entdeckt, in Lindau waren es 205 (Vorjahr: 217).

Der Bundesrat berät am Freitag über das neue Cannabis-Gesetz. Wenn der Stoff zum Teil legalisiert wird - spart das der Polizei dann Arbeit? „Mitnichten“, sagt Hans Willbold.

Zum einen werde das Mitführen und der Konsum in der Öffentlichkeit nicht „grenzenlos“ erlaubt sein. Zur Erinnerung: In den eigenen vier Wänden könnte der Besitz von bis zu 50 Gramm legal werden.

Erwachsene dürften, wenn das neue Gesetz kommt, künftig außerdem bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit bei sich tragen. Allerdings wird es so genannte Verbotszonen geben, in denen der Konsum der Droge nicht erlaubt ist.

Die Arbeit der Polizei würde sich durch das neue Gesetz also nur verändern. Die Beamten müssten dann zum Beispiel die Verbotszonen kontrollieren.

Zudem werde der Straßenverkehr „intensiver zu betreuen sein“, erläutert der Kriminaloberrat. „Mehr Konsumenten bedeutet mehr Teilnahme unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr.“

Und letztlich bleibe auch der Handel mit der Droge verboten. „50 Gramm sind 100 Joints“, rechnet der Polizist vor. „Da stellt sich die Frage, was mit den nicht konsumierten Joints passiert.“ Dass durch die Legalisierung der Schwarzmarkt ausgehebelt werde, sei jedenfalls ein „Irrglaube“.

Denn Willbold ist überzeugt: Gekauft wird da, wo es am billigsten ist. Und mit der Teil-Legalisierung vergrößere sich der Kreis der Konsumenten.