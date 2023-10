Zwei Brüder rauben 17-Jährigen aus

In der Nähe der Mittelschule ist am Sonntagabend ein 17-Jähriger ausgeraubt worden. Der Jugendliche erstattete am Montag Anzeige gegen ein Brüderpaar.

Nach Angaben des Opfers wurde er von den Brüdern im Alter von 15 und 16 Jahren in der Nähe der Mittelschule abgepasst.

Der 15-Jährige soll das Opfer mit dem Rücken an eine Wand gedrückt und seine Hände festgehalten haben. "Der 16-Jährige nahm dem Opfer eine schwarze Gürteltasche ab", heißt es.

Polizei durchsucht die Wohnung

Danach sollen sich die beiden Jugendlichen vom Tatort entfernt haben.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchten die Beamten die Wohnung der beiden Tatverdächtigen auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Kempten hin.

Sie fanden die geraubten Gegenstände und stellten sie sicher. Die Ermittler leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes gegen die beiden Jugendlichen ein.