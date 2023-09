Zwei–Bahnhofs–Lösung auf der Tagesodnung

Die Stadtverwaltung lädt am Donnerstag, 14. September, um 17 Uhr, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Bahnknoten Lindau ins Alte Rathaus, Bismarckplatz 1, ein.

Die Zwei–Bahnhofs–Lösung, die einen Fernbahnhof Reutin und einen Bahnhof auf der Insel vorsieht, sei eine der verkehrlich und städtebaulich bedeutsamsten Entwicklungen für Lindau und werde die Stadt in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig prägen, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 2012 arbeiten mit Unterstützung des Freistaats Bayern die Deutsche Bahn AG und die Stadt Lindau miteinander, um die Zwei–Bahnhofs–Lösung umzusetzen sowie einen zukunftsfähigen Schienenverkehr und eine nachhaltige Stadtentwicklung in Lindau zu gewährleisten.

In den letzten Monaten sei vermehrt Kritik an der Leistungsfähigkeit des Fernbahnhofs Reutin und an den Gleiseinkürzungen auf der Insel aufgekommen, so die Mitteilung weiter. Die Stadtverwaltung möchte dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr sowie den anderen Projektträgern nun die Möglichkeit geben, die Zwei–Bahnhofs–Lösung sowie die heutigen und künftig geplanten Zugverkehre im Knoten Lindau zu erläutern und der Kritik zu begegnen. Auf der öffentlichen Veranstaltung können sich die Bürger sowie die Stakeholder über die Zwei–Bahnhofs–Lösung informieren und Fragen stellen. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrich Lange (CDU/CSU), Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.

Die Veranstaltung wird zusätzlich als Livestream auf den Youtube-Kanal der Stadt Lindau übertragen: