Lindau

Zurück im heimischen Wohnzimmer

Lindau / Lesedauer: 3 min

Fehlt den Islanders aktuell und wurde auch am vergangenen Testspielwochenende schmerzlich vermisst: Vincenz Mayer laboriert aktuell an einer Fußverletzung. (Foto: Florian Wolf )

Seit vergangenen Dienstag trainieren die Islanders wieder in der Lindauer Eissporthalle. Am Freitag testen die Lindauer das letzte Mal vor dem Saisonstart in Landsberg.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 19:00 Von: Timo Schoch