Zum Vorbereitungsstart in ein Kurztrainingslager

Das Team der EV Lindau Islanders ist zurück auf dem Eis. Zum Auftakt der Vorbereitung sind die Inselstädter am Freitag sofort zum Kurztrainingslager ins Allgäu aufgebrochen. In der Nähe von Pfronten sollen für das punktuell verstärkte Team bei ersten Eistrainings die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit 2023/2024 gelegt werden. Den Donnerstagabend nutzten die Lindauer Mannschaft und die Vorstandschaft für ein Zusammenkommen am Römus.

Zwei Testspiele in der kommenden Woche

Nach der Rückkehr wird es für den Eishockey–Oberligisten dann am Montag für ein Training auf das Eis ins benachbarte Vorarlberg gehen, ehe am Dienstag in Dornbirn im Messestadion gegen den EC Bregenzerwald (20 Uhr) das erste Testspiel der Preseason ansteht. Nur zwei Tage später, am kommenden Donnerstag, geht es dann zum EHC Lustenau (Österreich), einer weiteren Mannschaft aus der Alps–Hockey–League. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Die Ergebnisse werden in beiden Spielen vorerst zweitrangig sein, da beide Gegner in der Vorbereitung kurz vor dem Ligastart stehen. Nichtsdestotrotz wollen sich die Lindauer um Headcoach John Sicinski so teuer wie möglich verkaufen. Laut EVL–Mitteilung ist es demnach schon das Ziel, den beiden Alps–Hockey–League–Clubs „die Stirn zu bieten und selbst aktiv zu sein“.

Bei beiden Spielen erhoffen sich die Islanders, dass sie von zahlreichen Fans und Unterstützern angefeuert werden. Nach Dornbirn und Lustenau dauert eine Anreise über die Autobahn A14 weniger als eine halbe Stunde. Eine Vignette ist bis zur Abfahrt Dornbirn–West, die für das Dornbirner Messestadion und nach Lustenau genommen werden muss, nicht notwendig — denn zwischen Hörbranz und Hohenems ist die A14 mautfrei.