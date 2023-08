Wer seine Angehörigen auf einem städtischen Friedhof in Lindau beerdigen lassen möchte, muss in Zukunft mehr zahlen. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Stadtrat die Gebühren für Grabnutzung und Bestattung erhöht. Und zwar kräftig: In manchen Bereichen sind die Kosten nun dreimal so hoch wie vorher.

Die Gebührensatzung, die für die städtischen Friedhöfe bisher galt, stammt aus dem Jahr 2003. Seitdem hatte es laut Verwaltung keine Preiserhöhung mehr gegeben. „Im Laufe der Jahre haben sich die Friedhofsstruktur und die betrieblichen Verhältnisse maßgeblich verändert, was eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung sowie eine Neukalkulation erforderlich macht“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Unter anderem seien neue Grabarten hinzugekommen, und die Nachfrage nach pflegefreien Grabvarianten steige stetig an. „Bei diesen Gräbern ist der Pflegeaufwand des Friedhofsträgers beispielsweise höher als bei einem Wahlgrab oder einem Urnengrab, dessen Pflege vom Nutzungsberechtigten durchgeführt wird.“

Gebühren werden jetzt pro Jahr berechnet

Um die Gebühren neu zu kalkulieren, hat die Verwaltung den bayerischen kommunalen Prüfungsverband beauftragt. Der hat daraufhin ein Gutachten erstellt. „Bei der Festsetzung der Gebühren und Gestaltung der Satzung wurde die aktuelle Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages als Vorlage genutzt“, so die Verwaltung.

Lindau, Wangen, Friedrichshafen. Tettnang: Friedhofsgebühren im Vergleich. (Foto: Marcus Fey )

Das bedeutet unter anderem, dass die Gebühren für die Grabnutzung in Zukunft pro Jahr berechnet werden und nicht mehr wie früher für die gesamte Ruhezeit von 20 Jahren.

Ein Vergleich zwischen alten und neuen Gebühren zeigt: Zum Teil haben sich die Preise verdoppelt oder sogar verdreifacht. Ein Wahlgrab für einen Sarg kostete bisher zum Beispiel 762 Euro für die Ruhezeit von 20 Jahren.

Heruntergerechnet auf ein Jahr waren das gut 38 Euro. Nach der neuen Kalkulation kostet ein solches Grab nun 73 Euro pro Jahr. Die Gebühr für ein Reihengrab hat sich von gut zwölf Euro pro Jahr auf 29 Euro erhöht. Eine Urnenwahlgrabstätte hat bislang gut 19 Euro pro Jahr gekostet, jetzt sind es 57 Euro.

Neue Gebühren gelten nur für städtische Friedhöfe

Der Stadtrat hat die Gebührenerhöhung in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ohne Diskussion beschlossen. Die neuen Grabnutzungsgebühren gelten ausschließlich für die städtisch verwalteten Friedhöfe. Sie betreffen Aeschach, Oberreitnau und den städtischen Teil des Friedhofs Reutin.

Die kirchlichen Friedhöfe Unterreitnau und St. Verena (der evangelische Teil des Friedhofs in Reutin) haben eigene Friedhofsordnungen und unterliegen nicht der städtischen Friedhofsgebührensatzung.

„Im Vergleich mit anderen Städten im Umland liegen die neu kalkulierten Grabnutzungsgebühren im Durchschnitt“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt, der auch eine Vergleichstabelle beiliegt. Unsere Grafik zeigt einen Ausschnitt dieser Tabelle. Sie zeigt: Im Vergleich mit den direkten Nachbarn liegen die Preise bei den Grabnutzungsgebühren sogar im unteren Feld.

Auf allen Lindauer Friedhöfen identisch sind die Bestattungsgebühren. Denn die Stadt Lindau führt auch auf den kirchlichen Friedhöfen die Bestattungen durch. Diese Gebühren wurden mit dem jüngsten Stadtratsbeschluss ebenfalls zum Teil erhöht: Das Öffnen und Schließen eines Grabs kostet nun zum Beispiel gut 1000 Euro und ist damit doppelt so teuer wie vorher.