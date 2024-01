Schon wieder ist der Aufzug am Bahnhof Reutin stecken geblieben. Die Feuerwehr musste zwei Jugendliche über die Ausstiegsklappe befreien. Die eigentlich zustände Firma war mal wieder nicht erreichbar.

Es ist längst nicht der erste Fall: Immer wieder sind im vergangene Jahr Zugfahrende in dem Aufzug am Reutiner Bahnhof stecken geblieben. Seit die Aufzüge vor drei Jahren in Betrieb genommen wurden, mussten die Einsatzkräfte schon mehr als ein Dutzend Mal einspringen, wie Oberbürgermeisterin Claudia Alfons kürzlich bei der Bürgerversammlung im November sagte.

Auch am Dienstag musste die Lindauer Feuerwehr wegen des Aufzugs ausrücken. Zwei Jugendliche wollten den Aufzug nutzen, als dieser plötzlich stecken blieb. Einer der Jugendlichen betätigte laut Feuerwehr daraufhin den Notrufknopf. Die eigentlich zustände Wartungsfirma kam nicht, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Jugendliche über Deckenklappe befreit

Bereits zum siebten Mal seit einem Jahr musste die Lindauer Feuerwehr wegen des Aufzugs am Bahnhof ausrücken.

Die Einsatzkräfte nahmen den Aufzug außer Betrieb und befreiten die zwei Jugendlichen über die Decken-Ausstiegsklappe.

Nach etwa einer halben Stunde rückten die Feuerwehrleute wieder ab und übergaben die Einsatzstelle der Bundespolizei.