Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn entfallen zwei Go-Ahead Züge zwischen Lindau und Memmingen sowie in der Gegenrichtung am 7. Oktober. Wegen der Arbeiten kommt es am 7. Oktober zwischen Kißlegg und Memmingen sowie in der Gegenrichtung zu Ausfällen der beiden Go-Ahead Zügen 78969 sowie 78976 auf der Linie RB92. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Den Ersatzfahrplan gibt es unter www.go-ahead-bahn.de.