In Lindau und den umliegenden Gemeinden stehen am Freitag überall Traktoren am Straßenrand. Die Bauern in der Region haben sich erneut zum Protest formiert. Dieses Mal lassen sie ihre Arbeitsgeräte sprechen.

Auch wenn er wütend auf die Bundesregierung ist: Laut werden wollte der Lindauer Obstbauer Andreas Willhalm am Freitag nicht - aus Rücksicht auf die besinnliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit. „Wir wollen die Bevölkerung nicht verärgern“, sagt er im Gespräch. Denn er habe das Gefühl, dass diese auf der Seite der Bauern sei.

Darum seien sich die Bauern in der Region einig gewesen, auf einen Traktor-Corso zu verzichten. Sie haben ihre Fahrzeuge einfach am Straßenrand geparkt. Die Schilder, die an den meisten Traktoren befestigt sind, sprechen allerdings eine deutliche Sprache. „Jetzt reicht’s“ steht dort. „Zu viel ist zu viel, Ampel-Rücktritt sofort“ oder „Bauerntod, große Not“.

Weitere Aktionen im Januar geplant

Die Protestaktion richtet sich gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Diese hat eine Reihe von Maßnahmen angekündigt. Davon betroffen ist auch das Bundeswirtschaftsministerium.

Geplant ist unter anderem, die Rückvergütung, welche Landwirte auf einen Teil der Dieselsteuer beantragen können, künftig nicht mehr zu gewähren. Zudem soll die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge abgeschafft werden.

Schon die ganze Woche gab es verschiedene Protestaktionen. In der Bodenseeregion, aber zum Beispiel auch in Berlin.

Willhalm ärgert sich aber nicht nur wegen der Steuern. „Die Ampel-Regierung macht uns systematisch kaputt“, sagt er. Ab dem 8. Januar seien weitere Protestaktionen geplant.