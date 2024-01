Hochkonzentriert und voller Anspannung sucht Eck einen Menschen nach dem anderen ab. Der Spürnase des Schäferhundes entgeht fast nichts. Er ist auf der Suche nach Drogen. Beim LZ-Reporter bleibt er stehen.

Hundeführerin Melanie Tegge steht mit ihrem Hund Eck zwischen zwei Wagons. Der Zug kommt aus der Schweiz und hat über Österreich jetzt Deutschland erreicht. Vom Vormittag ist Eck ein wenig erschöpft, liegt auf dem Boden und lässt sich von den restlichen Zollbeamten kraulen. Urplötzlich steht er auf und schaut Tegge an: Er will spielen. Sein Frauchen erkennt das Signal sofort. Die beiden verstehen sich fast blind. Weiter geht die Suche - die Suche nach Drogen.

Tegge und ihr Hund Eck sind seit mehr als fünf Jahren ein Team. Das Gespann arbeitet zusammen für das Hauptzollamt Augsburg in der Dienststelle Lindau. Ihr Alltag ist vielfältig. In Paketstationen, Reisebussen oder Zügen sucht Eck nach Rauschgift.

Der Zoll kontrolliert die Paketshops in der Nähe der Grenze immer wieder mit Hunden. (Foto: fey )

Nicht jeder Hund sei dafür geeignet, sagt Hundeführerin Tegge. Vor allem, wenn es um die Suche an Personen geht. Deshalb hat sie ihren Eck schon als Welpe ausgesucht. „Da brauchen wir liebe Hunde“, sagt sie. Hunde, die sich direkt streicheln lassen, interessiert sind und einen ausgeprägten Spieltrieb haben, seien perfekt - zumindest als Spürhund.

Ecks Spiel

„Für ihn ist das alles ein großes Spiel“ sagt Hundeführerin Tegge. Das ist Eck auch anzumerken, der schon als Welpe auf Herz und Niere vom Zoll geprüft wurde. Beim ersten Einsatzort, einem Paketshop, springt der Hund voller Elan aus dem Wagen. Ecks Anspannung und Freude ist deutlich zu sehen. Als Tegge ihn von der Leine lässt, beginnt er auf Kommando die Pakete abzusuchen, die über mehrere Regale verteilt liegen.

Neben Drogen können Hunde auch auf andere Gerüche spezialisiert werden. So können Ecks fünf tierische Kollegen beim Zollamt Ulm große Mengen Bargeld oder Tabak erschnüffeln. Fährtenhunde können einer Spur eines Menschen folgen. An Flughäfen gibt es Hunde für den Artenschutz. Die sind auf den exotischen Geruch von eingeführten Tierprodukten spezialisiert. Alles, was für den Zoll eben wichtig ist. Für Eck bleiben aber Drogen das Interessanteste.

Wie der Eck Drogen anzeigt

Im ersten Paketshop findet er nichts. Deshalb versteckt ein anderer Zollbeamter Cannabis zwischen den Paketen und die Suche startet erneut. Eck folgt seinem Frauchen aufs Wort und sucht Reihe für Reihe die Regale ab.

Als seine feine Nase die ersten Partikel erkennt, erstarrt Eck. Er bewegt sich nicht und verweilt mit der Schnauze dort, wo er den stärksten Geruch feststellt. Sogar das unentwegte Schwanzwedeln friert plötzlich ein.

Zwischen den Einsätzen ist Zeit für ein wenig Spaß und Entspannung. (Foto: Falk Böckheler )

Das sogenannte „passive Anzeigeverhalten“ ist ihm in einer langen Ausbildung antrainiert worden - durchs Ausprobieren. Der Hund werde für das Verhalten belohnt, das Tegge will. Entweder mit seinem Spielzeug oder aber mit seinem Lieblingsleckerlie: Bergkäse.

„Früher haben die Hunde anders angezeigt“, sagt Tegge - nämlich aktiv. Damals hätte der Hund gebellt oder durch graben und knabbern aktiv versucht, an die Geruchsquelle zu gelangen. „Wenn der Hund dann aber etwas von dem Rauschgift im Maul hat, kann man schnell zum Tierarzt“, sagt Tegge.

Spürhund bleibt Spürhund - auch privat

Für die kontrollierte Person ist das auch keine angenehme Situation. Mit 35 Kilo ist Eck zwar noch kein Riese, könnte einem bellend aber ziemliche Angst einjagen. Das werde dem Hund aber gezielt abtrainiert. Im Einsatz funktioniert das gut.

Außerhalb des Dienstes habe Tegge noch nie etwas mit Eck gefunden. Dass er aber auch ohne Kommando und seine Zollweste Drogen anzeigen würde, demonstriert sie mit Hilfe einer Kollegin. In einer Pause stellt die sich mit Cannabis in der Tasche neben die beiden. Zuerst ist Eck unbeeindruckt. Dann beginnt er zu schnüffeln. Feinste Partikel dringen in seine Nase ein und führen ihn direkt zur Geruchsquelle.

Video: Falk Böckheler / Marcus Fey Video: Falk Böckheler / Marcus Fey

Nicht immer ist dieses Anzeigeverhalten so eindeutig. Tegge achtet auf kleinste Veränderungen im Verhalten des Hundes, die andere Kollegen gar nicht sehen würden. Deshalb wohnt Eck auch bei ihr Zuhause. Das Team muss sich aufeinander verlassen können. Das gehe über die berufliche Zusammenarbeit hinaus.

Auf ein Klicken von Tegge hin explodiert Eck förmlich aus seiner Regungslosigkeit und sprintet zu seinem Frauchen. Das wohlverdiente Leckerlie ist schon parat und das Spielzeug bekommt Eck gleich hinterher. Ein Fund, der dem Zoll zwar nichts bringt, dennoch für den Hund wichtig ist. Wenn er nie etwas finden würde, könnte er die Lust verlieren, meint Tegge.

Leistungsnachweise für Spürhunde

Das wollen sie und der Zoll verhindern. In einem ausgebildeten Hund stecken tausende Euros und vermutlich noch mehr Übungsstunden. Trotzdem könne ein Hund beim Zoll „ausgemustert“ werden. Alle zwei Jahre müssen Eck und Tegge zu einem Lehrgang an den Flughafen. Dieser muss in maximal zwei Versuchen bestanden werden. Zusätzlich wird ein Diensthund jährlich auf seine Hörigkeit geprüft. Besteht er eine der Prüfungen nicht, darf Eck nicht mehr arbeiten.

Die Freude des Hundes steht also im Vordergrund. Während den Pausen spielt ständig ein Teammitglied mit Eck. „Teilweise freuen sich die Kollegen mehr über den Hund als über mich“, scherzt Tegge. Nach einem Urlaub werde Eck immer überschwänglich begrüßt und mit seinen Lieblingsleckereien verwöhnt. Die Zusammenarbeit im Team sei wichtig.

Machtlosigkeit bei den Kontrollierten

Dann geht es in den nächsten Paketshop. Vom Zoll-Besuch kurz vor Weihnachten ist der Besitzer wenig begeistert. Auf Nachfrage nach seiner Meinung zur Kontrolle hebt er ironisch den Daumen. „Während dem Weihnachtsgeschäft? Super!“

Etwas dagegen tun könne er aber nicht wirklich. Das liege auch am sogenannten grenznahen Raum, wie Pressesprecher Hagen Kohlmann erklärt. Der umschließe alles, was weniger als 30 Kilometer von der Bundesgrenze entfernt ist. Dort habe der Zoll besondere Befugnisse und könne beispielsweise Personen ohne eindeutigen Verdacht durchsuchen.

Das ist wie ein Marathon für ihn. Melanie Tegge

Beim nächsten Einsatzort macht sich der Zoll diese Regelung zunutze. Das Team aus fünf Beamten und einem Vierbeiner steigt in einen Zug der Schweizer Bundesbahn. Andere Hunde von Ecks Statur müssten jetzt einen Maulkorb anziehen. „Eck hat da aber einen Freifahrtschein“, sagt Tegge. Seine Arbeit würde durch einen Maulkorb zu sehr eingeschränkt.

Eck ist etwas verängstigt, was aber bei einer solchen Umgebung ganz normal sei. Dann geht es aber an die Arbeit und die Angst ist verflogen. Von vorne bis hinten durchsucht Eck den Zug. Hochkonzentriert folgt er dem Finger von Tegge, die ihm eine unsichtbare Spur in die Luft zeichnet.

Eck findet Cannabis beim LZ-Reporter

Die Zugbegleiterin erkennt Tegge, grüßt freundlich und es wird ein kleines Pläuschchen gehalten. Im Zug zieht der Hund begeisterte und faszinierte Blicke auf sich. Die Reaktionen auf ihn seien meist positiv, sagt Tegge. Anfeindungen gegen sie oder den Hund gäbe es nur selten. Sie habe sogar schon erlebt, dass Menschen, bei denen Drogen gefunden wurden, ein Selfie mit dem Hund machen wollten.

Irgendwann erstarrt Eck - ein Fund. Seine Schnauze verweilt auf der Tasche des LZ-Reporters. Die Belohnung für Eck folgt direkt, die Bestrafung für den LZ-Reporter bleibt aber aus. Auch er wurde vom Zoll mit einer kleineren Menge „Marih“ (kurz für Marihuana), wie Tegge sagt, ausgestattet - wenigstens für Eck ein weiteres Erfolgserlebnis.

Unglaublicher Geruchssinn

Danach passiert noch etwas Erstaunliches. Nachdem die Hülle mit dem Cannabis wieder verschlossen ist, zeigt Eck an der Tasche und der Hand des Reporters an, die in Kontakt mit dem Cannabis-Behältnis waren.

Sogar an dem Griff einer Kameratasche, der mit der „kontaminierten“ Hand angefasst wurde, kann Eck noch kleinste Rückstände erkennen. Tegge erzählt, dass Eck auch Konsumenten erkennen könne. Nicht nur wenn sie im direkten Kontakt mit Drogen seien, sondern teilweise sogar durch Rückstände im Urin.

Eck bekommt in einer Pause Wasser von seiner Hundeführerin Melanie Tegge. (Foto: Falk Böckheler )

Zwar verzögert sich die Legalisierung von Cannabis, doch die Frage bleibt: Was ist dann mit Eck? Die Antwort ist einfach. Andere Stoffe wie Amphetamine oder Kokain kann der Hund weiterhin erschnüffeln.

Beim Cannabis wird es nach dem jetzigen Gesetzesentwurf der Bundesregierung Obergrenzen geben. So kann Eck weiterhin große Mengen Cannabis finden, die zu Strafrechtlichen Konsequenzen führen können. Im schlimmsten Fall könne man dem Hund einen Geruch aber auch wieder abtrainieren. Dann würde er für diesen nicht mehr belohnt und verliere so früher oder später das Interesse.

Müder Hund

Die vielen Eindrücke und Gerüche machen die Spürnase müde. Auf der Rückfahrt darf sich Eck etwas ausruhen, während er sich streicheln lässt. „Das ist wie ein Marathon für ihn“, sagt Tegge. Die Erschöpfung des Hundes sieht man ihm deutlich an.

Deswegen sortiert Tegge beim letzten Einsatz für Eck im Zug vor. Sie suche mit Hilfe ihres „Bauchgefühls“ nach etwas Interessantem. Vorbei an der entzückten Rentnergruppe steuert Tegge mit Eck und einer Kollegin gezielt junge Männer an. Einige werden von den Beamten gefragt, ob sie Deutsch sprechen würden. Doch egal auf welcher Sprache - ein Fund von Eck bleibt heute aus.