Zu einer Zirkusaktion in den Herbstferien, vom 30. bis 31. Oktober und 2. bis 3. November, jeweils von 9 bis 14 Uhr wird in die Turnhalle der Grundschule Hoyren eingeladen. Grundschulkinder im Alter von sechs bis elf Jahren können vier Tage in die Welt des Zirkus eintauchen und ihre Talente beim Jonglieren, Balancieren, Zaubern und anderen Zirkusangeboten entdecken.

Am Freitag, 3. November, findet um 13 Uhr eine Aufführung für die Eltern, Großeltern und Geschwister statt. Bitte bequeme Kleidung und Hallenturnschuhe, eine kleine Brotzeit und Getränke sowie den unterschriebenen Veranstaltungspass mitbringen. Aufgrund des Feiertags findet am Mittwoch, 1. November, keine Aktion statt. Anmeldung und weitere Informationen auf www.kjr-lindau.feripro.de