Rapide steigende Zinsen und hohe Baukosten haben bereits im vergangenen Jahr für viele Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden vorerst platzen lassen. Die Bauzinsen sind von unter einem auf rund vier Prozent geklettert.

„Das schränkt den Kreis von potenziellen Bauherren und Immobilienkäufern ein“, sagte jetzt Gerhard Grebler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Landesbausparkasse (LBS) Bayern, bei einem Pressegespräch zusammen mit Vertretern der Sparkasse Schwaben–Bodensee in Memmingen. So sei zum Beispiel die Zahl der Baugenehmigungen in diesem Frühjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zurückgegangen.

Gleichzeitig würden die Preisspitzen der vergangenen Jahre für gebrauchte Immobilien abschmelzen. „Aufgrund der aktuellen Nachfragesituation erwarten wir in der Breite des Marktes aber keine starke Verbilligung“, betonte Dr. Wolfgang Zettl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben–Bodensee. Somit bleibe ein Immobilienkauf auch in Zeiten schwankender Märkte eine lohnende Investition.

Warum das stetige Wachstum gestoppt wurde

Laut Grebler wurde das seit 2010 stetig steigende Wachstum des Immobilienmarkts vergangenes Jahr gestoppt. 2022 seien in Bayern Immobilien im Gesamtwert von 66 Milliarden Euro ge– und verkauft worden — und somit etwa neun Prozent weniger als im Vorjahr. In Memmingen belief sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf 121 Millionen Euro.

In 2021 waren es noch 164 Millionen Euro. Im Unterallgäu veränderte sich das Volumen der Immobilientransaktionen von 545 Millionen im Jahr 2021 auf 541 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Zum längerfristigen Vergleich: Im Jahr 2017 lag dieser Wert in Memmingen bei 135 und im Unterallgäu bei 446 Millionen Euro.

Angesichts der seit Mitte 2022 gesunkenen Immobilienpreise spricht Zettl von einer Art Normalisierung des Marktes, da die bis dahin stetig gestiegenen Preise zuletzt oft übertrieben gewesen seien. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen — vor allem mit Blick auf die in Deutschland angestrebte Energiewende — müssten bei der Wertermittlung einer Immobilie heutzutage mehr Faktoren als früher berücksichtigt werden.

Somit spiele etwa der energetische Zustand eines Gebäudes eine immer größere Rolle. „Wir haben einen großen Bedarf an energetischer Modernisierung“, sagte Grebler von der LBS. Nach seinen Worten haben etwa 65 Prozent der bayerischen Immobilienbesitzer ihre Gebäude noch nicht energetisch saniert. „Da müssen wir ran. Das ist auch eine große Aufgabe für die LBS.“

Wunsch nach Eigenheim ist noch immer groß

Trotz gestiegener Zinsen und hoher Baupreisen sei der Wunsch nach einem Eigenheim bei den Menschen immer noch groß, berichtete Grebler weiter. Um diesen Traum zu verwirklichen, benötige es heutzutage bei der Finanzierung mehr den je eine umfassende Beratung durch Experten. Dass der Bau eines Hauses oder der Kauf eine Immobilie auch mit höheren Zinsen zu stemmen sei, zeige ein Blick in die Vergangenheit, als die Bauzinsen im zweistelligen Bereich lagen.

Eine Vorhersage über die Entwicklung des aktuellen Zinsniveaus wollten aber weder Grebler noch Zettl treffen. Denn das wäre „unseriös“. Allerdings raten sie allen, die noch einen Kredit zu günstigen Konditionen laufen haben, sich bereits jetzt Gedanken darüber zu machen, wie es mit der Kreditfinanzierung weitergeht, wenn die Zinsgarantie in sieben oder acht Jahren ausläuft. „Hier sind eine frühzeitige Beratung und rechtzeitiges Handeln gefragt“, unterstrich Zettl.

Mehr Bausparverträge als je zuvor

Eine gute Vorbereitung für den Tag X sei zum Beispiel der Abschluss eines Bausparvertrags. Gleiches gelte auch wieder bei einem geplanten Hausbau oder einer anvisierten Sanierung. „Wer in den vergangenen Jahren einen Bausparvertrag abgeschlossen hat, gehört zu den großen Gewinnern der Zinswende“, unterstrich Grebler: „Und wer jetzt einen neuen Bausparer abschließt, profitiert vom Kernnutzen dieses Produkts — nämlich langfristig sichere und günstige Darlehenszinsen.“

Dass dies viele Häuslebauer mittlerweile auch so sehen, zeigen die jüngsten Zahlen der LBS Bayern. So wurden bei der Bausparkasse im vergangenen Jahr Bausparverträge mit einer Summe von fast neun Milliarden Euro abgeschlossen. Das waren 86 Prozent mehr als im Jahr zuvor und der höchste Wert in der 93–jährigen Unternehmensgeschichte.

Auch die Sparkasse Schwaben–Bodensee steigerte ihr Bauspargeschäft deutlich von 166 auf 309 Millionen Euro. Darüber hinaus vergab sie im vergangenen Jahr Baudarlehen in Höhe von insgesamt 756 Millionen Euro. Im Jahr 2021 waren es noch 781 Millionen Euro.