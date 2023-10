Zimmerei Kleinhans aus Röthenbach ausgezeichnet

Zimmerermeister Josef Kleinhans und sein Team sind für den engagierten Einsatz im Bereich des Umweltschutzes und nachhaltigen Handelns in der Zimmerei Kleinhans von Landrat Elmar Stegmann mit der Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern ausgezeichnet worden. Maßnahmen, wie eine ressourcenschonende Produktion, der Einsatz von recyclingfähigen Verpackungen sowie von nachhaltigen Produkten mit Umwelt-Label wie zum Beispiel RAL-Umweltzeichen, Der blaue Engel, eco-Prüfsiegel, Bioland oder Fairtrade werden in dem Zimmereibetrieb täglich umgesetzt.

Dazu kommen zahlreiche weitere Umweltschutzkriterien, die nun mit der Urkunde des Umwelt- und Klimapaktes Bayern gewürdigt wurden. Durch die Nutzung von Tageslicht zum Beispiel durch Prismen, Lichtwellenleiter und Lichtkuppeln, den Betrieb einer Photovoltaikanlage, den ausschließlichen Einsatz von Biomasse für Heizzwecke, dem Verzicht auf nichtzertifiziertes Tropenholz und vielen weiteren Maßnahmen, trägt die Zimmerei Kleinhans zum Klima- und Umweltschutz bei. „In der Zimmerei Kleinhans wird in verschiedenen Bereichen des Betriebs auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Ich freue mich sehr, selbst einen Blick auf die Umsetzung der Maßnahmen in der Zimmerei vor Ort geworfen zu haben und sie mit der Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern auszeichnen zu dürfen“, so Landrat Elmar Stegmann.