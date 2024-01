Kurz vor 22 Uhr Uhr gehen am Montag bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr plötzlich die Piepser los: „Zimmerbrand in Schachen, Person in Gefahr“ lautet der Alarm. Darunter ist auch ein Kleinkind.

Für die Löschzüge West und Hauptwache ist die Versammlung damit beendet. Sie rücken unter der Einsatzleitung von Maximilian Kuen, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Lindau, in die Schachener Straße aus. Dort brennt es in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Hauses.

„Die Bewohner haben den Brand zum Glück rechtzeitig bemerkt“, sagt Feuerwehrkommandant Florian Kainz. Als die Feuerwehr eintrifft, ist das Haus bereits geräumt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine Frau und ein Kleinkind werden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Bregenzer Krankenhaus gebracht.

Nach einer Stunde ist der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Brandursache sei laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einem Gasofen. Der geschätzte Schaden belaufe sich auf 25.000 Euro.

Die Frau und das Kleinkind seien inzwischen wieder Zuhause, gibt Bernd Vaupel von der Polizeiinspektion Lindau am Dienstag Entwarnung.