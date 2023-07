„Ziemlich gut“: Pirmin Eisenbarth erfüllt Zeitlimit

Der Körper hatte Pirmin Eisenbarth bei den deutschen Straßenmeisterschaften zum Aufhören gezwungen — zuvor musste der Lindauer Radsportler schon bei der Rund Um Köln dem Tempo Tribut zollen. Auch wenn er die Rund Um Köln auf Rang 39 abschloss, machten Eisenbarth diese beiden Rennverläufe nachdenklich. Der 28–Jährige von Bike Aid suchte das Gespräch mit seinem Trainer Björn Kafka und fuhr mit einem ganz bestimmten Ziel zur Sibiu Cycling Tour nach Rumänien: Er wollte das Zeitlimit auf allen Etappen erfüllen — und das ist ihm auch gelungen.

Sehr zufrieden äußerte er sich deshalb auch im Nachhinein. „Das Etappenrennen ist ziemlich gut gelaufen, ich bin deutlich besser als bei der deutschen Meisterschaft klargekommen“, bilanzierte Eisenbarth.

Auch als Sprinter macht er eine gute Figur

Bei dem 2.1–Rennen war der Fahrer des TSV Niederstaufen als Sprinter unterwegs und machte gleich beim Auftakt positiv auf sich aufmerksam. Er musste sich mit hochklassiger Konkurrenz wie Sam Bennett von Bora–hansgrohe und Michael Schwarzmann (Lotto Dstny) auseinandersetzen. Bennett gewann die Etappe auch, Schwarzmann wurde Dritter, aber auch Eisenbarth gelang mit Platz sechs von 139 Fahrern ein Topergebnis.

Ebenfalls vorne mit dabei war Eisenbarth auf der Etappe 4a. „Ich war richtig gut positioniert und vor der letzten Kuppe auf Platz zehn“, skizzierte der Lindauer. Aber dann sei er „zwischen den Fahrern eingeklemmt worden, es war kein Platz vorbeizufahren“. So fiel der 28–Jährige zurück und beendete diese Etappe auf dem 29. Rang. Positiv bewertet er trotz Rang 85 auch die Etappe drei. „Das waren harte 202 Kilometer und rund 4500 Höhenmeter und ich habe problemlos das Zeitlimit geschafft“, sagte Eisenbarth. Auch die zweite Etappe meisterte er, kam als 82. ins Ziel. Das Einzelzeitfahren (Etappe 4b) schloss der Lindauer auf Platz 56 ab, hier ließ er aber auch Vorsicht walten. „Das waren 3,3 Kilometer in der Stadt, der Großteil auf Kopfsteinpflaster. Da ich mit dem Gesamtklassement nichts mehr zu tun hatte, bin ich kein großes Risiko eingegangen“, berichtete Eisenbarth. Insgesamt landete er bei der Sibiu Cycling Tour auf dem 67. Platz.

Mitte August geht es in Frankreich weiter

Jetzt hat der Lindauer Radsportler etwas Pause und reduziert anfangs auch etwas das Training, um dann einen „Neuaufbau für die zweite Saisonhälfte zu machen“, so Eisenbarth. Der Fahrer von Bike Aid wird als Nächstes bei der Tour du Limousin in Frankreich (15. bis 18. August) teilnehmen. Es ist als Vorbereitung für die Deutschlandtour (23. bis 27. August) gedacht. Hier arbeiten sich die Fahrer in fünf Tagen vom Saarland bis nach Bremen hoch.