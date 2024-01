Viele haben ihnen abgeraten, aber Aurel Sommerlad und Maren Riekmann haben es dennoch getan: Mit einem Rettungswagen sind sie Anfang Januar nach Kiew gefahren. Das Auto wird im Krieg gebraucht.

Der Platz der Unabhängigkeit mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist übersät mit tausenden kleinen Fahnen. Jedes Fähnchen steht für einen gefallenen Soldaten im Ukraine-Krieg.

„Dieser Anblick hat uns besonders beeindruckt“, berichtet Aurel Sommerlad, Vorsitzender des Vereins Hilfswerk Bodensee. Gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden Maike Riekmann hat er für ein paar Tage die Hauptstadt besucht.

1 von 5

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Lindauer gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Aber dieser Platz werde ihnen noch lange in Erinnerung bleiben, sagt der 38-Jährige.

Der Grund für diesen Besuch in Kiew ist Freund Max. Den Österreicher, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, kennen die Lindauer über eine Hilfsorganisation in Wien. Mittlerweile hat Max Österreich verlassen und lebt in Kiew, um die Ukraine im Krieg zu unterstützen.

Fahrzeug aus Memmingen

Dafür haben Aurel Sommerlad und Maren Riekmann ihm einen Einsatzwagen geliefert. Ein Krankenwagen, der in Deutschland ausgedient hat und jetzt Verletzte von der Front im Ukrainekrieg in Sicherheit bringen wird.

Für mehr als 20.000 Euro Spendengelder hat der Verein das Auto bei einem Gebrauchtwarenhändler in Memmingen gekauft und mit vielen Medikamenten und Geräten ausgestattet.

Dass die Fahrt in die Ukraine klappt, war nicht immer klar. Noch zwei Tage bevor Sommerlad und Riekmann aufgebrochen sind, hatte es Angriffe auf Kiew gegeben. „Wir waren nicht ganz sicher, ob wir überhaupt fahren können“, sagt Sommerlad. Viele hätten abgeraten. Aber die Lindauer informierten sich gut und seien viel im Austausch mit Leuten vor Ort gewesen. Schließlich wagten sie die Fahrt. „Es lief alles glatt“, berichtet Sommerlad.

Das ist surreal. Aurel Sommerlad

In der Ukraine sei der Krieg einerseits allgegenwärtig. Zerbombte Häuser am Straßenrand, verlassene Dörfer und kaputte Straßen prägten den Weg in Hauptstadt.

Andererseits seien die Menschen im Land ausgelassen und fröhlich. Die öffentliche Infrastruktur funktioniere gut, nur Stromerzeugungsaggregate in den Restaurants und Wohnungen seien nötig.

Die allermeisten Geschäfte und Gastronomien hätten geöffnet. „Die Leute stehen Schlange beim McDonalds, um sich einen Kaffee zu holen“, erzählt Aurel Sommerlad. „An der nächsten Ecke sieht man Militär stehen. Das ist surreal.“

Freudentränen wegen Rettungswagen

Einen Luftangriff mussten die Lindauer glücklicherweise nicht miterleben - aber ihr Freund Max. Ein paar hundert Meter von seiner Wohnung entfernt schlugen die Bomben ein. „Trotz dieser Angriffe: Die Leute bleiben ruhig und zum Beispiel im Kaffee sitzen“, sagt der 38-Jährige. Die Menschen hätten sich bereits daran gewöhnt. „Das machte uns sprachlos.“

Sprachlos sei auch Max gewesen, als er den Rettungswagen in Empfang genommen hat. „Es hat Freudentränen gegeben.“ Der Wiener habe direkt am nächsten Tag noch ein Bewerbungsgespräch gehabt. Nun müsse er sich zwischen zwei Einheiten entscheiden. „Im Februar soll es bei Max losgehen.“

Auch für die Autoversicherung und die Lackierung des Wagens übernimmt der Lindauer Verein die Kosten. Dann sei der Wiener erst einmal ausgestattet. „Aber wenn er sich nochmal meldet, schicken wir wieder was.“