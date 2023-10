Zeichen setzen gegen Einsamkeit

Im Rahmen des diesjährigen Jahresthemas „Einsamkeit“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege setzen die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) aus Lindenberg und Kempten gemeinsam mit den Gesundheitsregionenplus Lindau und Kempten-Oberallgäu sowie der AOK Direktion Kempten-Oberallgäu-Lindau ein Zeichen gegen Einsamkeit. Unter dem Motto „Alles Geben ‐ gemeinsam geschafft“ kommt keine Einsamkeit auf, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Durch die gemeinsame Aktion sollen vor allem junge und jung gebliebene Menschen angesprochen werden, welche besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten haben und sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten. Dazu lädt das THW Lindenberg am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr alle Interessierten zu einer Infoveranstaltung mit Führung und Get-Together ein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben gerade bei Jugendlichen ein verstärktes Einsamkeitsgefühl ausgelöst.Um dem daraufhin entstandenen Einsamkeitsgefühl entgegenzuwirken, betonen die Initiatoren der Aktion, wie wertvoll ehrenamtliche Aktivitäten im Team sein können, um gegen Einsamkeit vorzugehen und ein Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft zu erleben.

Das Technische Hilfswerk (THW) bietet in diesem Zusammenhang nun eine ausgezeichnete Möglichkeit. Für Kinder ab zehn Jahren, für Jugendliche und auch für Erwachsene stellt die ehrenamtliche Mitarbeit im THW nicht nur eine Möglichkeit dar, sich sinnvoll zu engagieren, sondern auch soziale Bindungen und Freundschaften zu knüpfen.

Am 26. Oktober lädt das THW Lindenberg zu einer Informationsveranstaltung ein. Interessierte erhalten eine Führung durch den Ortsverband Lindenberg und einen Einblick in die modernen technischen Möglichkeiten des Zivil- und Katastrophenschutzes. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, das THW-Team beim gemeinsamen Get-Together kennenzulernen und mehr über die vielfältigen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu erfahren. Die Veranstaltung findet im THW-Ortsverband, Goßholz 2b, in Lindenberg statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.