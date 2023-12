Die Bahnsteige im Lindauer Inselbahnhof werden offenbar nicht ganz so kurz, wie bisher geplant. „Ein guter Kompromiss“, findet Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Das Bündnis zum Erhalt des Inselbahnhofs sieht das anders.

Schon seit Jahren gibt es um die Inselbahnsteige Streit. Seit es den Bahnhof Reutin gibt, fahren keine langen Fernzüge mehr auf die Insel. Darum sollen dort Bahnsteige eingekürzt werden. „Im Rahmen des Umbaus des Lindauer Inselbahnhofs werden die Bahnsteige an die Längen der Regionalzüge angepasst“, heißt es aus dem bayerischen Verkehrsministerium.

Gekürzt werden die Bahnsteige sowohl von Norden als auch von Süden her. Im Süden, also in Richtung altes Bahnhofsgebäude, sollen nicht nur die Bahnsteige, sondern auch die Gleise gestutzt werden.

Platz für einen Weg von vorderer zur hinterer Insel

Die Prellböcke werden dann auf Höhe des Imbisses stehen, der früher Strassers Essbahnhof hieß (siehe Grafik). Zugreisende steigen dann nicht mehr direkt in der jetzigen Bahnhofshalle ein und aus, sondern schon vorher.

Die Gleise und Bahnsteige auf der Insel sollen im Süden soweit gekürzt werden (gelb), dass am Bahnhof (großes blaues Gebäude) eine großzügige Fläche frei wird. Dort soll zum einen eine Verbindung zwischen vorderer und hinterer Insel entstehen, zum anderen sollen Grundstücke (zum Beispiel kleines blaues Viereck) frei werden, die die Bahn verkaufen will. (Foto: Stadt Lindau )

Dadurch soll Platz für einen Weg von der vorderen zur hinteren Insel entstehen. Außerdem werden Grundstücke frei, die die Bahn vermarkten will. Im Rahmenplan für die Hintere Insel ist beides bereits eingezeichnet.

Die Kosten für den Rückbau von Gleisen und Bahnsteigen zahle die Bahn, schreibt Patricia Herpich, Sprecherin der Stadt. Das sei in einer gemeinsamen Vereinbarung aus 2022 so festgehalten.

Doch manche Lindauer wollen gar nicht, dass Gleise und Bahnsteige gekürzt werden. Unter anderem vom Fahrgasverband Pro Bahn, der Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof und dem Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum hagelt es deswegen schon seit Jahren Kritik.

Deren Mitglieder glauben, dass mit der Verkehrswende und dem Umstieg auf den ÖPNV die Züge in Zukunft eher länger werden - und fürchten, dass diese an den Inselbahnsteigen dann keinen Platz haben werden.

Vor fünf Jahren musste Bahn schon einmal nachjustieren

„Das grundsätzliche Problem ist, dass man immer nur vom aktuellen Planungsstand ausgeht“, erklärt Stefan Stern, Vorsitzender vom Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum. Die angenommenen Zugkapazitäten, die der Planung im Inselbahnhof zugrunde liegen, beruhten auf Annahmen aus 2013. Doch das sei eben zu kurz gedacht. „2040 kann schon alles anders aussehen.“

Ganz Unrecht haben Stern und seine Mitstreiter offenbar nicht. Immerhin hat die Bahn schon vor fünf Jahren nach Einsprüchen von Lindauern Planungsfehler eingesehen und eingeräumt, dass sie die neuen Bahnsteiglängen für manche Züge, die dort halten sollen, zu kurz geplant hatte.

Die jüngsten Planungen sahen daraufhin vor, dass die Bahnsteige künftig zwischen 170 und 210 Meter lang sein sollen. Zum Vergleich: Derzeit sind sie noch zwischen 240 und 400 Meter lang.

Doch auch die neu geplanten 210 Meter waren Stern und seinen Mitstreitern noch zu kurz. Vor zwei Jahren sammelten sie rund 400 Unterschriften gegen die Bahnsteig- und Gleiskürzungen. Gemeinsam mit anderen Verbänden gründeten sie schließlich das „Bündnis zum Erhalt des Insel-Bahnhofs - mit acht Bahnsteigen und in bisheriger Gleislänge“.

Der Kompromiss: Zehn Meter mehr Bahnsteig

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons versprach, die Angelegenheit noch einmal zu prüfen. Auf Initiative der Stadt wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern von Stadt, Verkehrsministerium, Bahn und bayerischer Eisenbahngesellschaft gegründet.

Der Kompromiss, den OB Alfons bei der Bürgerversammlung vergangene Woche stolz verkündete: zehn Meter mehr Bahnsteig. Die maximale Bahnsteiglänge soll in Zukunft nicht 210, sondern 220 Meter betragen.

Stefan Stern (Foto: Christian Flemming )

Gewonnen werden sollen die zehn Meter, indem die Bahnsteige im Norden (also in Richtung Thierschbrücke) etwas weniger zurückgebaut werden, wie ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums auf Nachfrage der LZ erläutert. „Es ist vorgesehen, das südliche Ende der Bahnsteige in der planfestgestellten Form zu belassen also die geplanten Prellbock-Standorte nicht zu verändern“, erläutert er weiter.

Dadurch würden die Pläne für die Verbindungsstraße zwischen vorderer und hinterer Insel nicht tangiert. Zudem kann die Bahn ihre Grundstücke weiterhin verkaufen.

„Kleiner Fortschritt, aber nicht ausreichend“

Hintergrund für die erneute Korrektur der Bahnsteiglängen ist offenbar, dass das Land Baden-Württemberg in Zukunft Doppelstockzüge vom Typ „Coradia Max“ im Regionalverkehr einsetzen will. Laut Verkehrsministerium haben diese Züge eine Länge von 212 Metern und hätten sonst am Inselbahnhof nicht halten können.

Als Kompromiss könne er die zehn Meter mehr nicht bezeichnen, sagt Stefan Stern. „Das ist ein kleiner Fortschritt, aber nicht ausreichend.“

Er glaubt, dass auch die Zuglänge von 212 Metern in ein paar Jahren überholt sein wird. Denn für eine funktionierende Verkehrswende brauche es weitere Angebote im Regionalverkehr, wie zum Beispiel lange Fahrradzüge. Stern verweist auch auf Überlegungen der Vorarlberger, ihre Fernverkehrszüge vom Typ Railjet in absehbarer Zeit bis zum Lindauer Inselbahnhof zu schicken.

Vorausschauend wäre seiner Ansicht nach, wenn die Bahn sich am Inselbahnhof eine „Leistungsreserve“ behalten würde. „Dafür müssen die Bahnsteige mindestens 240 Meter lang sein.“

Zum Bündnis jener, die für den Erhalt des Inselbahnhofs in seiner jetzigen Form kämpfen, gehören unter anderem die Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof Lindau und der Bund Naturschutz, die Fahrgastverbände Pro Bahn aus Deutschland und Vorarlberg, die Initiative Bodensee-S-Bahn und der Arbeitskreis Verkehr der Agenda 21, Parents for Future, der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum sowie die Arbeitsgemeinschaft Klima Lindau.