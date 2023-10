Was passiert mit dem ehemaligen Kunert-Gelände? Das Unternehmen Rhomberg Bau, dem das Areal gehört, drängt schon lange auf eine Weiterentwicklung. Doch bislang hat sich nichts getan. Nun soll ein breiter Beteiligungsprozess mit Zecher Bürgern starten. Könnte hier das Zentrum von Zech entstehen?

Bis 1998 war auf dem Gelände am nordwestlichen Rand von Zech die Produktion der Feinstrumpffabrik Kunert, danach wurde das Areal von mehreren und teils wechselnden gewerblichen Unternehmen genutzt. Im April 2019 kaufte es die Rhomberg Bau GmbH, die ihren Deutschland-Sitz in Lindau hat und und vornehmlich in den Geschäftsbereichen Immobilienentwicklung und Bauträgergeschäft tätig ist. Auf sie geht die neue Bezeichnung „Zechwaldareal“ zurück.

Es ist 3,2 Hektar groß und grenzt unmittelbar an den Landschaftsfinger an. Baurechtlich liegt das Zechwaldareal im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Dorniersiedlung“ aus dem Jahr 2006, der wegen der angrenzenden Wohnbebauung gewerbliche Nutzung in Form eines eingeschränkten Gewerbegebietes festsetzt.

32.000 Quadratmeter großes Areal

Rhomberg will die ehemalige Industriefläche schon seit längerem entwickeln. „Arbeiten, Wohnen, Gewerbe“ ‐ unter diesen drei Prämissen werde man ein Konzept für die Nachnutzung des rund 32.000 Quadratmeter großen Areals erarbeiten, versprach das Unternehmen in der Vergangenheit.

Zech, das lange Zeit den Ruf eines benachteiligten Stadtteils hatte, hat sich inzwischen zu einem lebendigen Viertel entwickelt. Aber bis heute fehle ein klares Zentrum, sagte Stadtplanerin Iris Möller in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Was ihr auch fehlt, sind „Visionen“, wie es hier weitergehen könne. Diese Chance sieht sie jetzt: Das Stadtbauamt möchte das Projekt nutzen, um Zech weiter zu einem lebendigen Stadtteil mit „hoher Gestaltungsqualität und guten Freiräumen“ zu entwickeln.

Ergebnisoffener Beteiligungsprozess

Die Stadtplanung des Stadtbauamtes empfiehlt, den Entwicklungsprozess des Zechwaldareals gemeinsam mit den Zecherinnen und Zechern sowie den Projektbeteiligen zu führen. Dabei sollen die Schwerpunkte der baulichen Entwicklung, das Nutzungskonzept, die Freiraumgestaltung und die Lage und Qualität der öffentlichen Räume nicht vordefiniert, sondern gemeinsam herausgearbeitet werden.

Manuel Weiner, verantwortlicher Projektleiter bei Rhomberg Bau, sieht darin die Chance, die Zecher Infrastruktur zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und mit der Entsiegelung von Flächen und Holzbausystemen etwas fürs Klima zu tun.

Der Beteiligungsprozess soll kooperativ und ergebnisoffen stattfinden, alle Bevölkerungsgruppen mitnehmen, transparent sein, aber auch umsetzbar und effizient. Schon in einem halben Jahr sollten erste Ergebnisse feststehen, so Weiner weiter. Für die Bürgerbeteiligung soll Clavis Kommunikationsberatung aus Bregenz verantwortlich sein.

In welcher Form das genau geschehen soll, erläuterte Astrid Kühn-Ulrich von Clavis. Eine Steuerungsgruppe soll klären, nach welchen Kriterien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesucht werden. Dann soll es bis zu vier Planungsdialoge mit Bürgervertretern geben. Statt der Errichtung eines „Wolkenkuckucksheims“ werde dabei auf „realistische Umsetzung“ geachtet.

Das Ende des Gewerbegebiets?

Gerhard Fehrer (SPD) warnte vor einer „ergebnisoffenen Diskussion“. Er befürchtet, dies könnte „das Ende des Gewerbegebietes“ sein. Denn kein Zecher werde sagen, er wolle Gewerbe. Doch zumindest ein Teil davon müsse erhalten bleiben. Diese Bedenken teilte auch Thomas Hummler (CSU). Er forderte, prozentuale Angaben zu den benötigten Gewerbeflächen zu machen. „Sonst suggerieren wir dem Bürger, dass er machen kann, was er will.“

Die Anregung, die Rahmenbedingungen zu konkretisieren, wurde aufgenommen. „Der Ausschuss stellte klar, dass dort in nennenswertem Umfang Gewerbeflächen sein müssen. Das Bauamt erarbeitet einen Vorschlag, der dann noch mal im Bauausschuss diskutiert wird“, lautet die Ergänzung, die dem Beschluss vorangestellt wurde. Dieser sieht vor, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung als Grundlage der Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbes dienen sollen.