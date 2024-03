Voller Inbrunst ruft ein junger Mann in der ersten Reihe: „Das war wirklich magisch!“ Er springt auf und klatscht begeistert Beifall. Ihm tut es der ganze Saal gleich. Mario Richter darf sich über minutenlangen Applaus freuen. Wie genial der Zauberkünstler tatsächlich ist, hat das Publikum nämlich erst jetzt, am Ende seines Soloprogramms „Oculus“, begriffen.

Als Mario Richter Fehler, die ihm scheinbar unterlaufen sind, aufdeckt und dabei zeigt, dass er alles von Anfang an genauso geplant hat. Wie er das gemacht hat, weiß keiner. Gerade die Leute, die in der ersten Reihe sitzen und wirklich hautnah dran sind, können sich vieles nicht erklären - und staunen ehrfürchtig. Das ist wahre Magie.

„Magieeeee“ zieht sich durch den Abend

Doch zurück zur Zaubershow, zu der die Freimaurer-Loge Lindau anlässlich ihres 60. Geburtstags eingeladen hat. Zur Freude und um weitere Spenden für den gemeinnützigen Lindauer Verein „Wir helfen“ zu sammeln. „Magiiiiiie“ - dieses Wort, das Mario Richter jedes Mal lächelnd in die Länge dehnt, zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend. Der Konferenzraum Konstanz im Bayerischen Hof ist proppenvoll besetzt.

Viele der Tricks, die Mario Richter in „Oculus“, sein gespieltes Zauberbuch in elf Kapiteln verpackt, sehen die Leute - staunend zwar - aber dennoch, als genau das, was sie höchstwahrscheinlich auch sind: Zaubertricks eben - Schnüre verknoten, mit unsichtbarer Schere abschneiden... das alles nimmt der menschliche Geist gelassen hin.

Menschen aus dem Publikum machen mit

Was aber wenn sich das verstorbene Musikgenie Falco mit Glöckchengebimmel auf der Bühne meldet? Was wenn sich der Inhalt einer sicher verschlossenen Kiste, die eine Zuschauerin vehement an ihre Brust klammert, dennoch austauscht? Wenn Karten unsichtbar von einer Hosentasche in die andere wandern?

Mario Richter macht bei jedem seiner Zaubertricks Menschen aus dem Publikum, die er mit wild in den Raum geworfenen Rosen auswählt, zu den eigentlichen Stars. Das Thema seiner Zaubershow sind menschliche Wahrnehmung und Werte, und die Fähigkeit, aus der Dunkelheit heraus genau diese zu schaffen. Er fordert sein Publikum immer wieder auf, genau hinzuschauen.

Wenn ein Hammer zum Zauberstab wird

Sehr sympathisch erzählt er dazwischen von sich und seinem Werdegang - und dass diese Show absolut neu sein - immerhin feiert sie an diesem Abend Premiere - weswegen die Liste der verbesserungsfähigen Momente immer länger werde. Sein Publikum glaubt ihm. Nimmt Entschuldigungen des bezaubernden Zauberkünstlers wohlwollend an, als ein Kartentrick auch beim dritten Mal nicht gelingt und zum Running-Gag wird.

Immerhin fängt ja jeder mal an, und der Künstler unterhält kurzweilig und ausgezeichnet. Ein Hammer wird in der Hand von Mike aus dem Publikum zum Zauberstab, mit dem er den verschwundenen Zehn-Euro-Schein von Zuschauerin Emily wieder herzaubert. Was Richter mit „Magiiiiiie“ kommentiert.

Der sechsjährige David liebt Harry Potter und jetzt auch Mario Richter – „voll cool wie er zaubert, obwohl ich weiß dass es Tricks sind.“. (Foto: Susi Donner )

Der sechsjährige David sitzt in der ersten Reihe, und in der Pause erzählt er begeistert, dass er ein „echter Zauber- und Harry-Potter-Fan“ sei. „Ich weiß, dass das Tricks sind, Aber es ist voll cool. Und ich weiß wirklich nicht, wie er es macht, obwohl ich ihm so genau zuschaue“, erklärt er verwundert und freut sich über ein Foto, das er mit dem Zauberkünstler machen darf.

Am Ende hinterlässt der charmante Zauberkünstler, der sich zudem als singendes Multitalent erweist, sein restlos begeistertes und staunendes Publikum mit riesigen Fragezeichen über den Köpfen. Minutenlanger Applaus sprechen dafür: Der Abend war ganz sicher „Magiiiiiie“.