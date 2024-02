Young Islanders mit mäßigen Ergebnissen

Die U20 der Young Islanders ist in der Eishockey-Landesliga zweimal mit einem Rumpfkader von zehn Feldspielern und einem Torwart bei den Mannschaften aus Geretsried und Königsbrunn angetreten. In beiden Spielen half ein Torwart als Feldspieler aus, um eine spielfähige Mannschaft stellen zu können.

So ließen sich das 1:3 in Geretsried und das 0:13 in Königsbrunn natürlich nicht verhindern: „Gerade auf das Spiel am Samstag bin ich stolz. Wir haben mit einer stark gebeutelten Truppe und einem richtig gut aufgelegten Torwart fast noch Punkte mitnehmen können. Damit hatte wohl vorher keiner gerechnet. Ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft hier gespielt hat. Am Sonntag sind uns dann leider die Kräfte ausgegangen“, zog Trainer Spencer Eckhardt sein Fazit.

Unterschiedlich erfolgreich lief es bei der U15-Mannschaft der Young Islanders in der Landesliga. Nachdem man am Samstag deutlich mit 15:0 in Königsbrunn gewonnen hatte, setzte es am Sonntag eine knappe 2:4-Niederlage in Landsberg. Coach Patrick Prell meinte dazu: „Am Samstag haben wir ein überlegenes Ergebnis abgeliefert, jedoch oftmals das nötige Zusammenspiel vermissen lassen, das erst zum Ende des Spieles wieder besser geworden ist. Am Sonntag hatten wir einen stärkeren Gegner vor der Brust, der uns insbesondere durch seine Konterfähigkeit ausgespielt hat. Dennoch war es ein sehr gutes Ligaspiel, auch wenn wir die Punkte gerne mitgenommen hätten.“

Bei den Lindauer U13-Junioren war das Landesliga-Spiel in Augsburg geprägt von der tollen Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion. Das Spiel verloren sie gegen die Nachwuchspanther mit 6:10. „Wir haben leider das erste Drittel damit verbracht, uns den Videowürfel mehr anzuschauen, als das Augenmerk aufs Spielfeld zu richten. Dadurch sind wir unnötigerweise in einen nicht mehr überwindbaren Rückstand geraten. Wir müssen hier einfach fokussierter bleiben und uns von den äußeren Umständen nicht so stark ablenken lassen“, analysierte U13-Trainer Marko Sakic im Anschluss.

Ebenfalls unterwegs war die Lindauer U9 beim Turnier in Ravensburg. Mit drei guten Spielen zeigten sie ein schönes Turnier. „Wir haben heute drei gute Gegner auf Augenhöhe gehabt, bei denen sich packende Duelle entwickelt haben. So macht es Spaß, Eishockeytrainer zu sein“, erklärte Sakic, der auch die U9 betreut.