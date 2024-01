Young Islanders im Ferienmodus

In den ersten Spielen des neuen Jahres hat es für die Lindauer Nachwuchsmannschaften in der Eishockey-Landesliga Niederlagen gehagelt. Die bislang so erfolgreiche U15 der Young Islanders musste sich zum zweiten Mal dem ECDC Memmingen geschlagen geben.

Durch die erneute Pleite gegen die Indians droht der Verlust der Tabellenführung. Noch steht die Lindauer U15 auf dem ersten Platz, die Memminger haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Der Führungstreffer am vergangenen Sonntag in Memmingen war kein Fingerzeig für die Partie - die Gastgeber schlugen mit drei Toren zurück. Nachdem es Anfang des zweiten Drittels nochmals ein Aufbäumen der Inselstädter gab, versuchten die Young Islanders im Anschluss das Spiel mit der Brechstange zu gewinnen und agierten mit vielen nicht erfolgreichen Einzelaktionen. „Kurz und knapp - Memmingen wollte den Sieg heute einfach mehr“, wird der Lindauer Coach Patrick Prell in der Vereinsmitteilung zitiert.

Spencer Eckhardt kritisiert die Einstellung

Die U20-Mannschaft von Trainer Spencer Eckhardt zeigte insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe gegen den direkten Tabellennachbarn ESC River Rats Geretsried. Allerdings vermasselten die Lindauer am vergangenen Sonntag den Start ins erste Drittel komplett und mussten sich wieder herankämpfen. Sie zeigten Moral, schafften es aber nicht mehr, die 3:4-Pleite zu verhindern. „Wir sind leider wieder nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen. Strafzeiten und leichtsinnige Scheibenverluste führen dann zur Niederlage, auch wenn man im Nachgang zwei Drittel die spielbestimmende Mannschaft ist“ resümierte Trainer Spencer Eckhardt.

Nachdem die U17 die ersten beiden Spiele gegen die SG Berchtesgaden/Inzell noch gewann, gab es amFreitag eine heftige 1:9-Niederlage. „Wir haben wirklich eine schwache Figur gemacht. Leider war unser Spiel nicht nur ideen-, sondern auch noch kraftlos. So gewinnst du in dieser Liga keine Spiele“ berichtet Lindaus Trainer Martin „Eminem“ Mairitsch.

In der U11 gab es dieses Wochenende zwei Trainingsturniere. Am Samstag stand das U11-1 Turnier gegen Rheintal und Dornbirn an und am Sonntag maßen sich die Young Islanders beim U11-2 Trainingsturnier mit den Mannschaften aus Hohenems, Dornbirn und Montafon: „Beim U11-1 Spiel gab es einen fulminanten Start gegen Rheintal, in der wir wirklich alles richtig gemacht haben. Nach der Pause war dafür gegen Dornbirn das genaue Gegenteil der Fall, denn hier haben wir das komplette Spiel verschlafen“, erzählte Eckhardt. „Am Sonntag waren es dann einige Spiele auf Augenhöhe, allerdings sind wir offensiv noch nicht schlau genug, das freie Eis zu suchen und defensiv noch nicht zweikampfstark genug.“

Bei den U9-Trainingsturnieren am vergangenen Sonntag waren einige Spiele wieder schön anzuschauen. Bei der U9-2 zu Hause waren Dornbirn, Hard und Lustenau zu Gast. Beim U9-1 Spiel in Dornbirn hatten die Lindauer einen Gegner auf Augenhöhe. „Die U9-2 wird hauptsächlich von unseren U7-Spielern angeführt. Schön war wieder, dass so viele Spieler wertvolle Spielerfahrungen sammeln konnten. In Dornbirn haben wir bei der U9-1 wirklich einen guten Gegner gefunden, bei dem sich die Kinder in jedem Spiel gut weiterentwickeln können“, meinte Trainer Marko Sakic.