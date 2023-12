Young Islanders holen noch einige Siege vor der Pause

Nachdem es am vergangenen Wochenende bereits einige klare Siege (und der damit verbundenen Spezikiste nach dem zehnten Treffer) gegeben hat, waren die Young Islanders auch am Wochenende oftmals erfolgreich. Die Lindauer U15-Eishockeyspieler etwa feierten einen weiteren Kantersieg.

Beim Spiel der Lindauer U17 in der Landesliga gegen Schongau gab es eine Niederlage. 1:4 stand es am Ende: „Schlussendlich war es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem wir aber zu oft Entscheidungen treffen, die uns in schlechte Situationen bringen. Zudem mangelt es bei uns leider einfach im Abschluss“, sagt Trainer Martin Mairitsch. Schongau hat die U17 der Young Islanders durch den Sieg überholt, Lindau ist nun Tabellenschlusslicht.

Trotz elf Toren gibt es Kritik des Trainers

Am anderen Ende der Landesligatabelle steht dagegen die Lindauer U15. Im dritten Heimspiel in Folge fegten die Young Islanders den EV Königsbrunn mit 11:0 vom Eis. In der einseitigen Partie brachten die Lindauer jedoch laut Mitteilung nicht das volle Potenzial aufs Eis. „Insgesamt haben wir viele Abschlüsse geschafft, jedoch ohne den nötigen Druck dahinter zu bringen“, sagt Matthias Köhler. „Auch im Powerplay haben wir gute Ansätze gezeigt. Letztendlich freuen wir uns über den ersten Shutout der Saison und die viele Einsatzzeit für all unsere Reihen.“

Die U13 der Young Islanders drehte den Trip der U15 herum und fuhr nach Königsbrunn. Auch hier stand ein ungefährdetes 17:6 zu Buche. Die Lindauer U13 ist in der Landesliga Tabellendritter. „Wir haben ein schönes Zusammenspiel und auch einige schöne Einzelaktionen gesehen“, meint Mairitsch. „Ich kann sagen, dass ich absolut stolz bin auf diese Leistung der Mannschaft.“

Lob für die Entwicklung der ganz jungen Talente

In der U11 gab es zwei Spiele. Am Samstag stand das Spiel gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm an und am Sonntag maßen sich die Lindauer Talente im Trainingsturnier mit den Mannschaften aus Rheintal, Feldkirch und Lustenau: „Beim BEV-Spiel hat man bereits gemerkt, dass wir es uns die letzten Wochen leider oft zu einfach gemacht haben. Je größer das Feld wurde, desto einfacher haben wir uns aufgrund der läuferischen Fähigkeiten getan. Am Sonntag hat man dann beim 3 gegen 3 gemerkt, dass wir lernen müssen, uns körperlich noch mehr durchzusetzen und auch unser Zusammenspiel und unsere technischen Fertigkeiten am Schläger noch ausbaufähig sind“, sagt Spencer Eckhardt.

Beim U9-Turnier am Sonntag gab es drei Spiele, bei der U7 in Lustenau sammelten viele EVL-Talente erste Spielerfahrungen. „Die U9 hat bewiesen, dass sie schöne Spielzüge kreieren kann und schön zusammenspielt. Bei der U7 waren wir körperlich und läuferisch noch unterlegen, hier zählt aber nur die erste Spielerfahrung“, meint Eckhardt.