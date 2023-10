Young Islanders gewinnen wichtige Erkenntnisse

Alle Eishockeyteams der Young Islanders befinden sich nun im Spielbetrieb. In den Partien am vergangenen Wochenende gab es Höhen und Tiefen.

Die U20-Junioren von Spencer Eckhardt haben in der Landesliga zwei Niederlagen kassiert. Zunächst waren sie am Samstag in der heimischen BPM-Arena gegen den EV Königsbrunn gefordert. „Wir haben hier gerade zu Beginn ein gutes Spiel gezeigt, waren jedoch in der defensiven Zone zu unstrukturiert und ungeordnet. Im letzten Drittel ist uns die Kraft ausgegangen. Kleiner Kader führte zu einem Leistungseinbruch, den wir am Ende nicht mehr kompensieren konnten“ berichtet der EVL-Nachwuchstrainer. Am Ende unterlagen die Lindauer den Gästen knapp mit 6:8. Einen Tag später standen dann beim Auswärtsspiel bei den Wanderers aus Germering (2:7) aufgrund von Krankheiten nur wenig Akteure zur Verfügung. Als ein weiterer Spieler verletzungsbedingt ausfiel, „waren wir nicht mehr in der Lage, mit dem Gegner mitzuhalten“, so Eckhardt.

Ebenfalls am Wochenende in Einsatz war die U15 der Young Islanders von Patrick Prell. Beim Nachwuchs des VfE Ulm/Neu-Ulm starteten seine Spieler furios und gewannen die Landesligabegegnung mit 16:0: „Wir haben gerade zu Beginn des Spiels wirklich gute Ansätze gezeigt und sind am Ende leider etwas zu eigensinnig geworden“, analysierte Prell, der auch nach dem 1:4 am Sonntag gegen den ECDC Memmingen Kritik üben musste: „Insgesamt müssen wir disziplinierter werden, um gegen jeden Gegner in der Liga bestehen zu können.“

Das U11‐1 Trainingsturnier am Samstag gegen Feldkirch, Dornbirn und Lustenau brachte den Young Islanders laut Eckhardt wichtige Erkenntnisse. Um das zu erreichen, traten die Lindauer mit einem sehr großen Kader an. Gute Trainingsspiele am vergangenen Wochenende absolvierten außerdem auch die U9 und U7 der Young Islanders. Nachwuchsheadcoach Marko Sakic lobte den Zusammenhalt.