Yonderboys gastieren am 26. August auf der Lindauer Insel

Mit den Yonderboys ist am Samstag, 26. August, eine Band im Lindauer Zeughaus zu Gast, die sich laut Ankündigung des Veranstalters in keine eigene Schublade pressen lässt. Americana/Folk/Bluegrass bilden die Basis bei den Musikgruppe, angereichert um Rock, Latinpop und Psychodelic. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.15 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert als Open Air am Unteren Schrannenplatz statt. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 16 Euro, gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie im Internet unter www.zeughaus–lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.