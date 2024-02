Wer über die Lindauer Insel geht, fühlt sich wie im falschen Film. Denn in vielen Gassen hängt noch der Weihnachtsschmuck.

Was ist da los? Wurden die Sterne einfach vergessen? Immerhin ist Weihnachten echt schon eine Weile her, und auch Maria Lichtmess, der Tag, an dem auch die allerletzten Christbäume aus den Häusern gekehrt werden, ist vorbei.

Aber machen Sie sich keine Sorgen. Eine kurze Nachfrage bei den Stadtwerken, die für die Weihnachtsbeleuchtung zuständig sind, ergibt: alles im Griff. Die Sterne würden nach und nach abgehängt, wann eben Zeit ist. Parallel werde der ein oder andere Stern noch auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft.

Vergessen wurde die Weihnachtsbeleuchtung jedenfalls nicht. Und bis zum kommenden Fasnetswochenende seien die Sterne dann auch wirklich alle weg. Der Anfang ist jedenfalls getan. Schon bald nach dem Anruf der LZ biegt ein Lastwagen der Stadtwerke in die Maximilianstraße und sammelt ein paar Sterne ein.

Und wer sich jetzt fragt, warum auf der Insel noch keine bunten Fasnets-Fähnchen hängen: Die werden traditionell erst kurz vor dem Gumpigen Donnerstag aufgehängt.