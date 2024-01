Wo und wie sich eine eigene Photovoltaikanlage rechnet

Photovoltaikanlagen auf Hausdächern leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und sind dabei besonders flächensparend. Doch nicht jedes Dach ist gleichermaßen geeignet. Für eine erste Entscheidungsgrundlage bieten Solarpotenzialkataster eine wertvolle Hilfestellung. Der Landkreis Lindau hat sein Kataster nun neu berechnen lassen und die aktuellen Daten für alle Interessierten freigeschaltet.

Laut Mitteilung des Landratsamts Lindau ist im Kreis die Energieerzeugung aus Sonne bereits seit vielen Jahren der Spitzenreiter unter den erneuerbaren Energien. Rund 88 Prozent der lokalen erneuerbaren Stromproduktion (Netzeinspeisung) stammen hier aus Photovoltaik. Klassenprimus ist die Gemeinde Hergensweiler mit rund 2,7 Megawattstunden pro Einwohner, im Landkreis-durchschnitt werden 0,71 Megawattstunden pro Einwohner erzeugt.

Um diese Entwicklung zu fördern, hat der Landkreis Lindau (Bodensee) zusammen mit sämtlichen Kreiskommunen schon im Jahr 2017 ein Solarpotenzialkataster eingerichtet. Über das Kataster war es für Landkreisbewohner seitdem möglich, die Installation von Solarmodulen auf dem eigenen Dach zu simulieren und den resultierenden Energieertrag abzuschätzen. Durch unterschiedliche Konfigurationen konnte außerdem analysiert werden, welcher Anteil des Stroms selbst genutzt werden kann, wie sich ein Batteriespeicher auswirkt und welcher wirtschaftliche Nutzen zu erwarten ist. Dargestellt werden die Ergebnisse verständlich aufbereitet über Graphiken und webbasierte Karten.

Da die Datenbasis des Solarpotenzialkatasters noch aus dem Beginn des vorherigen Jahrzehnts stammte, waren Neubaugebiete, die in der Zwischenzeit im Landkreis entstanden sind, nicht im Kataster auffindbar. Um das zu ändern und einen aktuellen Datenbestand sicherzustellen, hat der Kreis eigenen Angaben zufolge nun das gesamte Solarpotenzialkataster neu berechnen lassen. Grundlage sind nun die aktuellsten verfügbaren Geodaten.

An der grundlegenden Funktionsweise des Katasters ändert sich nichts, diese habe sich laut Landratsamt in den vergangenen Jah-ren bewährt. So können neben dem Solarpotenzial von Photovoltaik (Strom) und Solarthermie (Wärme) weiterhin Einstrahlungsdaten zu jeder Dachfläche und deren Eignungsgrad für Photovoltaik sowie Thermie abgerufen werden. Auch stehen auf der Website Planungstipps zum Bau einer eigenen Solaranlage, Antworten zu den wichtigsten Fragen sowie hilfreiche Links zur Verfügung.

„Mit dem aktualisierten Solarpotenzialkataster möchten wir allen Interessierten einen fundierten Einstieg in das Thema bieten und sie ermutigen, sich unkompliziert zu informieren“, so Landrat Elmar Stegmann.

Zum Solarpotenzialkataster gelangt man über die Website des Landkreises Lindau oder direkt über folgenden Link: https://www.solare-stadt.de/landkreis-lindau/